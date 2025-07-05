大罷免倒數!高大成痛批中共手段殘忍 台灣人不覺醒處境危險

高大成呼籲要明確拒絕親共立委，支持大罷免。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/05 18:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕24件國民黨立委罷免案7月26日投票，台中市議員陳俞融今下午舉辦「反共護台．守護民主」廟口開講，法醫高大成強調，台灣人若不覺醒，台灣人處境很危險，中共手段十分無情殘忍，呼籲台灣人要明確拒絕親共立委，支持大罷免，守護台灣未來；立委何欣純也說，公民團體發罷免是公民自主的覺醒行動，絕不是國民黨所提「惡罷」行為。

活動中包括立委何欣純、羅美玲、市議員陳淑華、前市議員范淞育、前產經新聞社台北支局長矢板明夫、政治評論員黃澎孝、師大教授范世平、中五、中三罷團發言人台灣衣美局、Connie，以台中科大老師兼錦平里長游金隆等人都到場宣講，台派歌手閩南狼現場演唱《守護台灣》等創作歌曲。

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何欣純指出，立法委員是人民一票票選出來，若立委不為人民著想，人民有權用法定罷免權利，淘汰不適任立委，傅崑萁先前跑到中國跟共產黨高官見面後，回台馬上推出一系列毀憲亂政的法案，但卻沒看見黃健豪發聲反對，這不是為人民著想的表現。

矢板明夫指出，這次大罷免沒有台獨要素，只是拒絕統一的選擇，中國對台灣文攻武嚇各種攻勢已經很明顯，且國民黨這些立委更是配合習近平，在台灣進行統戰行為，前陣子新聞提到蕭美琴副總統曾在訪捷克時差點遭中共衝撞，這件事非同小可，甚至在別的國家這種行為都是會引起戰爭的，但藍白等在野黨，對這件事卻是輕描淡寫，台灣人民應該要明確表達，要做世界的台灣，而非中國的台灣，加上川普發動貿易戰，此時台灣人民若選擇中國，美歐日等國家，將不會站在台灣這邊，所以這次罷免選擇非常重要。

矢板明夫也說，台灣人應該更有自信，面對中國要有敵我意識，應挺起胸來，表達拒絕態度，中國妄想透過統戰，將台灣變成下一個新疆、香港，因此呼籲大家，愛台灣的行動就是出來投下同意罷免票，粉碎中共統戰。

罷團「斷健行動」發言人台灣衣美局，指出北北屯拿下5萬4千份連署書，也反映人民十分不滿，黃健豪現在遍布選區各大反罷免看板，質疑為有如此多的錢來掛看板，呼籲要罷免不做事只會掛看板的黃健豪；Connie也說，公民團體站出來推動罷免，是看到現在國會亂象，為了下一代必須站出來為人民發聲。

陳俞融呼籲，當民主遭踐踏，當國會成為藍營濫權舞台，人民唯有站出來，用罷免選票捍衛台灣的自由與尊嚴，請台中市民踴躍出來投下同意罷免，不能讓親中濫權的立委繼續損害國會，7月26日就是人民用選票淘汰不適任立委的關鍵時刻。

陳俞融舉辦「反共護台．守護民主」廟口開講，知名法醫高大成等人呼籲投票同意罷免。（記者蔡淑媛攝）

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