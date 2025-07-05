嗆國民黨持續撒謊！曹興誠酸「無需抹紅」：蔣萬安整個人都紅通通

曹興誠痛批，國民黨持續撒謊，背後有兩個原因。（記者孫唯容攝）

2025/07/05 18:26

〔記者孫唯容／台北報導〕港湖罷秀與台灣出來罷今（5日）合辦的「台北罷免必成功」，邀請聯電創辦人、反共護台志工聯盟3號志工曹興誠等人宣講。曹興誠痛批，國民黨持續撒謊，背後有兩個原因，第一、沒辦法解釋，第二、他根本瞧不起選民，不需要解釋，撒謊說罷免是民進黨發動的，一旁的志工連忙站出來強調「不要收割志工，是罷團發動的」！

「台北罷免必成功」，邀請聯電創辦人、反共護台志工聯盟3號志工曹興誠；立委郭昱晴、立委吳思瑤、前立委高嘉瑜以及議員林亮君等人到場宣講。

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曹興誠表示，他一直要找國民黨的朱立倫、趙少康等人出來公開辯論，他們都不敢出來辯論，因為他們都講不出什麼理由不支持罷免，現在罷免的理由很簡單，因為國民黨跟台灣境外敵對勢力勾勾搭搭，要摧毀我們的國家，讓台灣沒有在國防、民防上有實力，還打算跟中共簽投降的協議，這就是他們的盤算。

曹興誠說，國民黨就是中共同路人，有不少中間選民說「你們不要抹紅別人」，但是我們真的有抹紅他們嗎？中共是境外敵對勢力，「你問蔣萬安誰是我們的敵國，他可是不敢講話的，不敢承認中共是境外敵對勢力，還需要我們抹紅他嗎？他整個就紅通通的。」

曹興誠也痛批，傅崐萁拒絕參加賴總統的就職典禮，反而跑去接受中共政協委員王滬寧的接待，對岸是我們的敵國欸，已經把自己劃分成敵國的勢力範圍，今天我們不需要抹紅他，馬英九曾經說過「罷免不是犯罪才罷免，只要我們不信任就可以罷免」，我們現在就是不信任藍營立委，因為他們不承認我們的政府，不認同我們的政府，跑去認同敵對勢力，這該如何信任？他們現在說多麼認真在問政，但你是替共匪在問政，再辛勤都沒有用。

港湖罷秀與台灣出來罷今日合辦「台北罷免必成功」，邀請聯電創辦人、反共護台志工聯盟3號志工曹興誠；立委郭昱晴、立委吳思瑤、前立委高嘉瑜以及議員林亮君等人到場宣講。（記者孫唯容攝）

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