羅智強自爆2週前接到恐嚇電話 揚言「槍斃」他

羅智強指出，2週前自己辦公室接到有來電顯示的恐嚇電話，恐嚇要「槍斃」他。（記者方賓照攝）

2025/07/05 18:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市立委羅智強今日下午參加該黨在台北市民廣場舉辦的反罷免宣講活動致詞時爆料，2週前他的辦公室接到一通有來電號碼顯示的電話，恐嚇要「槍斃」他，他報警後迄今沒有抓到人。

羅智強還說，民進黨非常凶狠，除了國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被收押，前民眾黨主席柯文哲也已經被關了將近1年，最近前台北市副市長彭振聲也家破人亡。

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羅智強指出，2週前自己的辦公室接到一通有來電號碼顯示的恐嚇電話，恐嚇要「槍斃」他，事後他報警了，到現在都沒有抓到人，但有民眾只是在網路上寫下「陳菊走了？」4個小時後就抓到人，還有粉專貼出檢察官照片，不到一天就被押起來，最近詐騙集團凶狠，有一家5口被活活逼死，賴清德總統卻只關心大惡罷，他呼籲大家726一起用選票制裁「獨裁總統」。

出席同場活動的名嘴郭正亮則表示，賴清德總統今天原本要到高雄演說「團結國家十講」第五講，談外交議題，今早卻臨時取消，雖然藉口是颱風，但颱風明明是明天才會來，取消的真正原因就是自慚形穢、每講必錯，不只凸顯賴清德的程度很差，也凸顯居心惡毒，故意誤導老百姓。

郭正亮還指出，美國布魯金斯基金會所做民調顯示，就是因為美國政府偏坦民進黨與賴清德，台灣百姓信任美國的比例只剩下35%，賴清德每天在台灣製造分裂與仇恨，製造到處都有匪諜的氛圍，讓社會充滿不信任與仇恨，就是為了遂行大罷免的目的。

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