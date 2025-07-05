王義川號召罷免車隊搶灘！ 桃園場逾500輛機車響應

平鎮三崇宮廣場早早集結逾200輛機車。（記者黃政嘉攝）

2025/07/05 18:09

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨立委王義川號召「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」全台車掃行動，桃園場今午4點首先登場，平鎮三崇宮廣場集結逾200輛機車，王義川與市議員彭俊豪率領罷免機車隊，一路搶灘平鎮、中壢、桃園、龜山地區，沿路熱情地向鄉親大喊7月26日投同意罷免，與花東的護國大遶境互相輝映。

王義川出發前先與市議員魏筠、許家睿、劉仁照、彭俊豪、陳睿生、黃崇真等人在三崇宮上香，祈求掃街平安順利，王義川出廟時接受媒體聯訪表示，罷免機車隊行動，首站選在桃園，從平鎮地區的呂玉玲選區，一直到龜山地區的牛煦廷選區，改天再到楊梅地區找涂權吉，車隊規模愈來愈大，跟花蓮護國大繞境行動，分進合擊，「大罷免，大同意！大成功！」

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媒體也問到，昨天民眾黨主席黃國昌罵民進黨說，一天到晚指責別人是中共同路人，王義川回應，黃國昌配合國民黨及立院黨團總召傅崑萁指揮，在立院程序委員會擋下無數國安法案，他強調「這樣的台灣民眾黨，如果不是中共同路人 那就是中共自己人」，現場引起罷免車隊民眾讚聲連連。

罷免機車隊民眾身上、車輛都貼同意罷免貼紙、車頭插同意旗，或直接後背背包插同意罷免大旗，從平鎮三崇宮集結出發，從延平路二段轉進一段，即便亮起紅燈，後面仍有綿延不絕的罷免車輛停等在後，看不到車輛盡頭，經過新勢國小，王義川喊現場跟著掃街機車已達500輛，估計到終點將能有1000輛台機車響應，罷免車隊民眾響起如雷灌耳的歡呼聲，車隊一路挺進中壢地區再繞行至龜山區壽山高中，多位民進黨籍議員也在沿途設物資補給加油點，各區罷團志工、民眾響應，一同大陣仗造勢宣傳罷免藍委。

王義川喊500輛車隊一路挺進中壢地區。（記者黃政嘉攝）

平鎮三崇宮廣場集結逾200輛機車。（記者黃政嘉攝）

市議員魏筠、許家睿、劉仁照、彭俊豪等人與罷免機車隊合影。（記者黃政嘉攝）

立委王義川與議員彭俊豪站皮卡，率罷免機車隊，一路搶灘平鎮、中壢、桃園、龜山地區（記者黃政嘉攝）

罷免機車隊沿途民眾熱情揮手。（記者黃政嘉攝）

王義川向鄉親大喊7月26日投同意罷免。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委王義川號召「同意罷免大車隊 」川流不息。（記者黃政嘉攝）

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