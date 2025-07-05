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    雙北串騎青鳥冬鹿 雙和罷團宣示三階戰略：讓國民黨知「廉恥」

    新北市「雙和罷團」公布第二週全新罷免主視覺為「廉恥」，盼以罷免讓國民黨重新找回知恥心。（記者翁聿煌攝）

    新北市「雙和罷團」公布第二週全新罷免主視覺為「廉恥」，盼以罷免讓國民黨重新找回知恥心。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/05 18:21

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」今天配合「雙北串騎青鳥冬鹿＆罷免是愛反共護台晚會」活動，於雙和車隊掃街集結處展示雙和罷免團隊7月首週罷免戰果，罷團指出，首週推出的「罷免線上遊戲」熱度飆升、超過20萬人次參與，罷團並公布第二週全新罷免主視覺為「廉恥」，盼以罷免讓國民黨重新找回知恥心，當一個更好的反對黨。

    新北罷團的機車隊先從泰山出發、到板橋區，然後再前往中和秀朗橋橋集結上百輛機車，浩浩蕩蕩赴台北市參加反共護台晚會，沿路上有民進黨議員張嘉玲、許昭興和張維倩到場支持，與志工在秀朗橋頭手持宣傳牌高呼「翻轉中和、同意罷免、726出門投票」，吸引路過汽機車族注意。

    雙和罷免團隊指出，國民黨造假連署、舞弊的作為缺乏廉恥心，公民團體推動罷免不是要毀滅國民黨，而是要透過罷免不適任立委，讓國民黨知廉恥，國家才會有更好發展。

    罷團指出，媒體民調顯示，中和區藍委張智倫在新北市6席藍委中，同意罷免率竄升至雙北第3名，永和區的林德福仇恨值攀升至藍委的第2名，罷團志工在未來3週會全力迎戰張智倫、林德福二人，以更深入鄰里的方式宣達理念，也歡迎更多的志工朋友一起加入，以小蝦米對抗大鯨魚的勇氣，呼籲民眾7月26日出門投罷免票，翻轉雙和。

    新北市罷團集結上百輛機車在市區遊行，並前往台北市參加反共護台晚會。（記者翁聿煌攝）

    新北市罷團集結上百輛機車在市區遊行，並前往台北市參加反共護台晚會。（記者翁聿煌攝）

    新北市民進黨議員張嘉玲（左起）、張維倩和許昭興均到場參與罷團活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市民進黨議員張嘉玲（左起）、張維倩和許昭興均到場參與罷團活動。（記者翁聿煌攝）

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