朱立倫：獨裁者正在消滅民主、摧毀自由 726對賴清德投下不同意票

國民黨主席朱立倫宣講。（記者方賓照攝）

2025/07/05 18:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午出席該黨在台北市民廣場舉辦的反罷免宣講活動時致詞表示，賴清德當了1年多的總統，正事不做，只拚政治，去年輸了國會選舉，就想翻桌重選，藉此權力一把抓、搞獨裁，要打掉「雜質」，清洗所有的反對力量，這位獨裁者正在消滅民主、摧毀自由，呼籲大家726一定要站出來對賴清德投下不同意票。

針對賴清德總統因為颱風取消原定今日發表的「國家團結十講」，媒體詢問是否因為擔心失言，幫藍營添柴火才會取消？朱立倫表示，他當然知道民進黨內部都希望賴清德不要再講了，因為事實上就是「亂講」、「亂台十講」，目的只是為了要惡罷、鬥爭，搞得台灣大亂，顛倒是非，造謠生事，他希望賴清德好好做事情，不要再讓台灣陷入混亂。

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朱立倫告訴群眾，在這麼熱的天氣下，讓大家726出門投票，真的很不好意思，但這是賴清德逼大家要站出來，因為賴清德當了1年多的總統，正事不做，只拚政治，完全沒有為民眾做事，每一天都在拚政治、搞惡鬥，去年輸了國會選舉就要翻桌重選，想要權力一把抓、搞獨裁，要打掉「雜質」，清洗所有反對力量，這是全世界從來沒有發生過的事情，也是台灣民主之恥，這位獨裁者正在消滅民主、摧毀自由。

朱立倫表示，賴清德應該顧好民眾真正關心的議題，不要再提「團結十講」，根本就是每天亂講，造謠生事，搞鬥爭、製造謠言，民眾真正關心的是關稅會幾趴？匯率變多少？今天為止所有中小企業出口廠商已經損失13%，台灣產業該怎麼辦？台灣資產、外匯存底已經損失1兆多元，還有年輕人就業、高房價議題，詐騙問題也不好好處理，台灣會不會缺電，這些問題賴清德都沒有辦法回答大家，面對這樣的總統，大家726一定要站出來對賴清德投下不同意票。

朱立倫還說，至於立法院民進黨團總召柯建銘，想都不要再想自己可以每天敲立法院議事槌，如果柯建銘當立法院長，只會讓國會更亂，無法幫民眾做事情，他呼籲大家726投下不同意票，國民黨一席立委都不能少，藉此讓賴清德得到教訓，也讓柯建銘無法達成目的。

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