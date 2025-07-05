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    稱民進黨沒資格罷免 蔣萬安嗆：賴清德欠人民一個道歉

    台北市長蔣萬安上台宣講。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安上台宣講。（記者方賓照攝）

    2025/07/05 18:14

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨今（5日）於台北市政府前舉辦大型反罷免造勢，台北市長蔣萬安上台宣講強調，民進黨說藍委親共、舔共，但民進黨自己養共諜，總統賴清德也沒有為此交代，賴清德欠台灣人民一個道歉。

    蔣萬安表示，台北市五位藍委都是一時之選，去年才透過民主選舉選出，立委監督政府天經地義，緊人民荷包、嚴審預算是他們的天職，提出福國利民法案更是符合人民期待。

    他細數，過去包含提出還假於民、核電研議、電價凍漲以及為軍人加薪等，這五位藍委不論學經歷、問政品質、監督政府力道、為民喉舌的決心以及地方服務，都是台北市的驕傲。

    蔣萬安批評，民進黨發動大罷免，說藍委舔共、親共，但真正養共諜、重用共諜，與共匪為伍的，是民進黨執政的政府，在總統府、國安會、外交部、民進黨部，總統賴清德在這件事情從來沒有對人民交代，團結十講也從來不提這事情，卻說要打掉雜質，賴清德欠台灣人民一個道歉，賴清德跟民進黨沒有資格發動罷免。

    他說，7月26日希望每個人踴躍出來投不同意罷免，告訴賴清德人民不同意只搞政治不做正事，不同意嘴巴反共自己養共諜，不同意打掉雜質思想清洗，不同意選輸就翻桌，還要用納稅錢陪民進黨重選，他會堅定繼續和台北市五位藍委站在一起，為民眾打拚到最後。

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