批民進黨動不動把人抹紅中共同路人 徐巧芯：我們是青天白日滿地紅

國民黨台北市黨部舉行反惡罷大型宣講活動「反惡罷！7/26出門投票不同意罷免」，支持者熱情參與。（記者方賓照攝）

2025/07/05 17:46

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨今（5日）於台北市政府前市府路舉辦反罷免大造勢，國民黨立委徐巧芯批評，民進黨動不動把人打成「中共同路人」，可是國民黨擁護的不是中共、中華人民共和國，而是中華民國青天白日滿地紅。

徐巧芯上台致詞說，不要讓台獨份子，用中華民國的外殼欺騙，總統賴清德說要團結十講，其實是分裂十講，只有跟民進黨一起才是團結，不一樣的人都被打成雜質。

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她也批評，很多青鳥說國民黨染紅，但共諜都在民進黨，民進黨的人還賺紅錢，國民黨還在台灣堅守這塊土地，捍衛中華民國，「我們不是紅色，是青天白日滿地紅」。

國民黨立委王鴻薇說，這段時間國民黨從南到北的黨部都被搜索，許多人被羈押，當中就包含台北市黨部主委黃呂錦茹，黃呂在裡面仍然心心念念台北市5位藍委的選情，也說一定要努力，一定不能讓她失望。

她說，7月26日光是罷免投票，就要花納稅人將近10億元，人民繳稅不是讓民進黨鬥爭在野黨的，拜託大家一起終止惡罷，民進黨越打壓，國民黨越團結，一定會信守承諾，讓大罷免大失敗。

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