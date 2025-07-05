力挺國民黨反罷免 黃國昌：民眾黨不會置身事外

黃國昌強調，民眾黨在大罷免不會置身事外。（記者方賓照攝）

2025/07/05 16:58

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，國民黨今（5日）於台北市政府前市府路進行大型反罷宣講。民眾黨主席黃國昌也應邀出席，他批評總統賴清德在同胞裡找敵人，並強調民眾黨在大罷免不會置身事外，7月26日全部的人站出來向賴清德說不。

黃國昌表示，5月17日他參加世界壯年運動會開幕，看到大巨蛋從前總統馬英九時期規劃，到前市長柯文哲任內完工，到現任市長蔣萬安啟用的大巨蛋，不同政黨的市長接棒，可以完成讓市民感到驕傲，讓世界看到台灣。

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他提及，柯文哲人仍在土城看守所，唯一做錯的事情，就是得罪民進黨、賴清德，讓民進黨沒辦法像過去一樣在立院胡作非為，讓賴清德只拿到40%的選票。

黃國昌批評，賴清德上任後，沒有專心治國，而是開啟鬥爭路線，用司法、檢調做為鷹犬，把柯文哲關押在土城，還發動無差別大罷免，就是要讓國家走回民進黨一黨專制。

他說，民眾黨始終沒有放棄對抗民進黨的專制獨裁，永遠會站在最前線向賴清德宣戰，雖然大罷免對象是國民黨的立委，台灣民眾黨不會置身事外，不能讓民進黨繼續在立院胡搞，這件事情不是攸關政黨利益，而是關乎台灣的民主法治，下一代的未來，絕不能葬送在賴清德恣意妄為的獨裁專制之下。

黃國昌替國民黨台北市五位藍委背書，雖然有些政策上藍白有不同意見，但在國會當中，只要是福國利民的法案，這五位藍委都是盡心盡力，在國會第一線衝鋒陷陣，代表人民發聲。他說，民眾黨在台北市所有黨公職會跟這五位藍委並肩作戰，7月26日所有的人都會站出來，向賴清德、民進黨說不。

民眾黨等人力挺國民黨反罷宣講。（記者方賓照攝）

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