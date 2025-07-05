韓國瑜讚黃國昌「人中呂布」 王定宇：報岳家砂石場直播之仇

國民黨立委羅智強（中）今舉辦新書發表會，立法院長韓國瑜（右二）形容民眾黨主席黃國昌（左二）是「人中呂布」，隨即引發各種議論。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/05 16:49

〔記者李文馨／台北報導〕立法院長韓國瑜今天讚民眾黨主席黃國昌為「人中呂布，馬中赤兔，永遠衝啊，從來不妥協的」。對此，民進黨立委王定宇說，韓國瑜用高級酸、高級黑的方式，報黃國昌當年在他岳父的砂石廠直播一個月之仇，並說明，呂布最為著名的是「三姓家奴」的惡名，形容人見風轉舵，立場改變反覆的意思。

韓國瑜今天參加國民黨立委羅智強新書發表會，黃國昌也受邀出席。韓國瑜點評在場立委的特色，形容黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，從來不妥協，永遠衝啊，從來不休息，韓的發言也引發綠營議論。

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黃國昌2019年曾質疑當時國民黨總統候選人韓國瑜為岳家砂石事業關說，遭控加重誹謗等罪。

對此，王定宇接受本報訪問時表示，韓國瑜是用高級酸、高級黑的方式，報黃國昌當年在他岳父的砂石廠直播一個月之仇，今天他們兩個合體同台，在肢體動作上也看得出來，黃國昌對韓國瑜是畢恭畢敬。

對於韓國瑜以用呂布形容黃國昌，王定宇說明，呂布最著名的就是「三姓家奴」的惡名，認丁原為義父，後殺了丁原，投降董卓拜為義父，之後為了貂蟬與義父反目再殺了董卓，呂歷經三姓因此稱為「三姓家奴」，這通常是形容人見意妄議，見風轉舵，立場改變反覆的意思。

王定宇也發文讚嘆，韓國瑜這次創造的金句，不僅有學問，還非常有考證，看似正面褒獎，卻是借古諷今，還能報岳家砂石場直播之仇，一舉三得，讚嘆佩服。

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