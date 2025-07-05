駁賴清德台灣南島文化起源說 趙少康嗆「比較像日本人」

國民黨台北市黨部5日舉行反惡罷大型宣講活動，前中廣董事長趙少康宣講。（記者方賓照攝）

2025/07/05 16:45

〔記者施曉光／台北報導〕賴清德總統日前在「團結國家十講」提及，台灣是南島文化起源，「戰鬥藍」發起人趙少康今下午出席反罷免宣講活動致詞時表示，媽祖林默娘是福建人，賴清德卻說稱自己是南島血統，他願意跟賴清德一起去驗DNA，「看看他是什麼人？」此時，台下群眾高喊「雜質人」，趙少康則回說，「他們的樣子比較像日本人」，但不論如何，反正他們不是南島人。

國民黨台北市黨部下午在市民廣場舉辦反罷免宣講活動，趙少康說，台灣人原本善良又有禮貌，大家都在努力工作，但搞政治的民進黨正事不幹，只想一些斜門歪道，要透過大罷免，統一江胡、為所欲為，罷團與民進黨昨天在花蓮縣大罷免誓師活動，罷團志工曹興誠說要掃除內奸，其實內奸就在他們的旁邊，「把匪諜全部抓起來」，他還呼籲大家去叫賴清德、曹興誠以及民進黨部會首長們的孩子都回來台灣，一起死守台灣，「他們的孩子在海外吃香喝辣」，卻在台灣陷大家的生死於不顧。

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趙少康表示，5個國民黨台北市立委沒有一個做不好，綠營找不到罷免理由，就說這些人的仇恨值高，但這些人在立法院表現好，質詢、預算監督得好，政策建議得好，能見度也高，就是仇恨值高，這有道理嗎？他還說，「不信正義喚不回」，而且現在情勢慢慢的已經有點改變了，只要726大家都出來投不同意罷免，當初投給這5位立委的人全部都出來投票，這些立委就不會被罷掉。

此外，國民黨副主席連勝文指出，監督制衡原本就是民主的重要原則，也才能避免民進黨的貪婪政策竊取國家資源，如今民進黨已經掌控行政、監察、考試與司法權，國家90%的權力都已經在民進黨的手上，只有10%的監督制衡，這個國家已經完全失去平衡，但賴清德還想要百分之百掌權，就只為了權力以及民進黨龐大的金權利益。

連勝文表示，先前美國有一群人站出來反對美國總統川普，宣稱美國沒有國王，他要說，「台灣沒有皇帝，也不准有皇帝」，而且要正告民進黨，如果想做皇帝，就投胎去北韓，其他國家執政者都在想要如何突破經濟海嘯，只有台灣的賴清德在關門搞鬥爭，這次的罷免完全沒有正當性，民進黨還叫一群「禽獸」到處攻擊國民黨的人。

桃園市長張善政表示，罷團指控藍、白兩黨修正財劃法，破壞國家財政，但修法後台北市、桃園市都能增加不少分配稅款，過去賴清德擔任台南市長時也主張修改財劃法，如今國民黨立委修法卻被批評破壞國家財政紀律，這次大罷免絕不能讓綠營得逞。

前台北市長郝龍斌則說，真正在亂刪預算、杯葛台北市施政的就是中央政府，今年1到6月的一般分配款被民進黨政府砍了27%，他呼籲唯有保住5席國民黨台北市立委，才能捍衛台北市的施政與預算，而且若要實現普發現金、還稅於民，就要確保這5位藍委不被罷掉。

郝龍斌表示，民進黨一再強調「抗中保台」，所以要大罷免，但這是騙局，如果民進黨國會過半，中共就不會攻打台灣嗎？如果靠民進黨嘴砲，賴清德嗆中共，中共就不會武力犯台？如果民進黨繼續製造分裂，讓朝野沒有互信，未來大家要如何一起「抗中保台」？

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