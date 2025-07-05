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    「雙北串騎」新北3團集結 車隊持續推進雙和、新店

    「雙北串騎」活動持續進行中，板橋車隊在集結點整裝待發。（記者黃子暘攝）

    「雙北串騎」活動持續進行中，板橋車隊在集結點整裝待發。（記者黃子暘攝）

    2025/07/05 16:33

    〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨立委罷免案將在7月26日投票，雙北罷團今（5）日同步舉行「雙北串騎」活動，目標罷免藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」從泰山區出發後，稍早抵達板橋區與目標罷免藍委葉元之的「板橋大刪元」會合，罷洪志工Sarah、大刪元副發言人幫幫忙受訪表示，盼藉由這次串騎活動接觸更多民眾，使大眾了解罷免行動。

    目標罷免藍委張智倫、林德福的雙和罷團也前來板橋區與2團車隊集合。板橋區今早雖有短暫大雨，不過後續一路放晴，溫度也重新攀升，儘管車隊成員滿頭大汗，仍在集結點整裝待發，現場歡聲笑語，氣氛熱烈，還有2位男子先後路過時，高舉大拇指朝車隊喊出「大成功」以示鼓勵。

    Sarah、幫幫忙受訪表示，罷洪團隊從泰山區出發，抵達板橋與罷葉、雙和團隊會合，3團一起推進串騎，此為雙北罷團首次志工合體車隊掃街，移動距離長達100公里，要騎出公民力量與大眾的罷免決心，更盼藉此使更多民眾了解罷免行動宗旨，進而累積更多民意支持罷免。

    2人指出，雙北11個罷團，每個罷團至少出動20台機車，也有民眾是半途看見車隊便決定參與，串騎人數超乎預期，車隊也會遵守交通規則，後有補給車隊壓隊守護，提供成員水分等等，無法參與串騎的民眾，也歡迎直接前往台北市濟南路參加反共護台晚會。

    罷洪志工Sarah（左）、大刪元副發言人幫幫忙（右）受訪表示，盼藉由這次串騎活動接觸更多民眾，使大眾了解罷免行動。（記者黃子暘攝）

    罷洪志工Sarah（左）、大刪元副發言人幫幫忙（右）受訪表示，盼藉由這次串騎活動接觸更多民眾，使大眾了解罷免行動。（記者黃子暘攝）

    「雙北串騎」活動持續進行中，板橋車隊在集結點整裝待發。（記者黃子暘攝）

    「雙北串騎」活動持續進行中，板橋車隊在集結點整裝待發。（記者黃子暘攝）

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