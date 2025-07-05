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    赴彭振聲亡妻靈前捻香 柯志恩：不會與大罷免做聯想

    國民黨立委柯志恩（右起）與高議員許菜蓁、蔡金晏，今天下午到靜恩園彭振聲妻靈堂捻香。（記者許麗娟攝）

    國民黨立委柯志恩（右起）與高議員許菜蓁、蔡金晏，今天下午到靜恩園彭振聲妻靈堂捻香。（記者許麗娟攝）

    2025/07/05 16:14

    〔記者許麗娟／高雄報導〕前台北市副市長彭振聲的謝姓妻子，1日在高雄舊居墜樓身亡，家屬近日在高雄靜思園設置靈堂弔唁，國民黨立委柯志恩今（5日）前往靈堂捻香，此事件是否對大罷免有所影響，柯志恩回應，沒有做這樣的聯想，主要是來此表達對朋友的關心。

    颱風丹娜絲接近台灣，高雄市中午起明顯感受到風勢變強，不時也飄著細雨，柯志恩下午3點多，與高雄市議員許采蓁、蔡金晏、黃香菽等人前往位於鳥松區的靜思園，到彭振聲亡妻的靈堂捻香弔唁。

    柯志恩約在靈堂內待了6、7分鐘後即離開，對於這次事件對國民黨將面臨的大罷免會不會有影響，柯志恩表示，自己沒有做這樣的聯想，人死為大，她說，彭振聲副市長一家都非常難過，不論是做為政治上的朋友或私下的朋友，都要特別來這裡表達對他們的關心，她不認為跟大罷免的氛圍會有什麼樣的關聯，不過大家都非常難過，以家屬的意見最重要。

    至於和彭振聲是否有聊些什麼？柯志恩說，都聊一些情緒的影響、對他太太的懷念，她也請彭振聲和家人多多保重。

    國民黨立委柯志恩到彭妻靈堂表達對朋友彭振聲的關心，並請他多多保重。（記者許麗娟攝）

    國民黨立委柯志恩到彭妻靈堂表達對朋友彭振聲的關心，並請他多多保重。（記者許麗娟攝）

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