為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    意在言外的「三姓家奴」？ 韓國瑜稱黃國昌是「人中呂布」

    國民黨立委羅智強（中）今舉辦新書發表會，立法院長韓國瑜（右二）形容民眾黨主席黃國昌（左二）是「人中呂布」，隨即引發各種議論。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨立委羅智強（中）今舉辦新書發表會，立法院長韓國瑜（右二）形容民眾黨主席黃國昌（左二）是「人中呂布」，隨即引發各種議論。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/05 16:15

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天參加國民黨立委羅智強新書發表會，民眾黨主席黃國昌也受邀出席。韓國瑜點評在場立委的特色，形容黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，從來不妥協，永遠衝啊，從來不休息。不過，呂布在三國歷史上頻繁更換主公，陸續認丁原、董卓為義父，被後人戲稱為「三姓家奴」，韓的發言也引發綠營議論。立委林俊憲即認為韓國瑜有弦外之音。

    韓國瑜表示，每個委員的特色不一樣，他提到已故的前民進黨主席施明德思想非常宏觀，非常了不起，是行動上的巨人；路見不平、拔刀相助，質詢非常厲害的就是高金素梅委員；戰車則是形容金門立委陳玉珍，也是行動上的巨人。有的預算非常厲害，像前立委翁重鈞和現在新北市立委張智倫；有的法律案非常厲害，像國民黨立委翁曉玲。韓還提到民進黨團總召柯建銘，一講話就跟坐飛機一樣，大家安全帶一定要綁好。

    韓國瑜接著提到國民黨立委徐巧芯「武士刀是長得比較厲害，辣椒是小的比較辣」，徐巧芯有多辣，個頭這麼小，每次質詢講起話就是「語不驚人死不休」；賴士葆啞著嗓子每天為國家不停發聲，王鴻薇把立委當終身職志在做，還有李彥秀這些立委都很優秀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播