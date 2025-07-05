意在言外的「三姓家奴」？ 韓國瑜稱黃國昌是「人中呂布」

國民黨立委羅智強（中）今舉辦新書發表會，立法院長韓國瑜（右二）形容民眾黨主席黃國昌（左二）是「人中呂布」，隨即引發各種議論。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/05 16:15

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天參加國民黨立委羅智強新書發表會，民眾黨主席黃國昌也受邀出席。韓國瑜點評在場立委的特色，形容黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，從來不妥協，永遠衝啊，從來不休息。不過，呂布在三國歷史上頻繁更換主公，陸續認丁原、董卓為義父，被後人戲稱為「三姓家奴」，韓的發言也引發綠營議論。立委林俊憲即認為韓國瑜有弦外之音。

韓國瑜表示，每個委員的特色不一樣，他提到已故的前民進黨主席施明德思想非常宏觀，非常了不起，是行動上的巨人；路見不平、拔刀相助，質詢非常厲害的就是高金素梅委員；戰車則是形容金門立委陳玉珍，也是行動上的巨人。有的預算非常厲害，像前立委翁重鈞和現在新北市立委張智倫；有的法律案非常厲害，像國民黨立委翁曉玲。韓還提到民進黨團總召柯建銘，一講話就跟坐飛機一樣，大家安全帶一定要綁好。

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韓國瑜接著提到國民黨立委徐巧芯「武士刀是長得比較厲害，辣椒是小的比較辣」，徐巧芯有多辣，個頭這麼小，每次質詢講起話就是「語不驚人死不休」；賴士葆啞著嗓子每天為國家不停發聲，王鴻薇把立委當終身職志在做，還有李彥秀這些立委都很優秀。

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