護國大遶境台東風雨中挺進 莊瑞雄高喊罷掉夭壽立委黃建賓

立委莊瑞雄（中）呼籲大家26日出來投下同意票。（記者劉人瑋攝）

2025/07/05 16:46

〔記者劉人瑋／台東報導〕反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」今天（5日）進入第2天車隊掃街，下午從花蓮縣往南進入另一塊「藍色板塊」台東縣，受颱風影響，風雨間歇，但遶境成員風雨無阻、氣勢高昂進入池上，一路南下台東市區，受到鄉親組成的「加油點」熱烈歡迎。

趁著休假參與活動的行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、前一天到花蓮就參與的台東市代陳金溪等人，見到風雨中趕來的立委莊瑞雄在台東池上與花蓮富里交界處迎接，一行人精神為之一振，池上鄉親在鄉界處燃放鞭炮，這時暴雨驟至，機車隊員紛紛穿上雨衣，甚至有騎士乾脆脫鞋、赤腳繼續完成接下來風雨中的行程。

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路過池上中山路轉角，池上鄉親與財團法人農業信用保證基金董事長賴坤成已等候多時，賴坤成說，全台大罷免花東跑第一，如果花東罷免成功，將有動能號召萬人推翻傅崐萁，讓花東不再成為「傅隨組織」，還給政治清淨。

台東車隊由立委莊瑞雄主講，他拿著麥克風一路呼籲大家26日出來投下同意票，罷免不適任的夭壽立委黃建賓，黃建賓跟著傅崐萁亂刪預算，連國防預算也亂刪，愛刪多少就刪多少，一定要把他罷免掉。

風雨太大，騎士赤著腳也要跟著宣揚自己相信的理念。（記者劉人瑋攝）

鄉親和從花蓮、南部遠道而來的支持者夾道迎接。（記者劉人瑋攝）

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