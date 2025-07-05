賴清德推軍人購物交通優惠 民進黨：歐美國家相當普遍

總統賴清德1日進行「團結國家十講」第四講談「國防」。（圖由總統府提供）

2025/07/05 16:25

〔記者陳政宇／台北報導〕為表愛軍、敬軍理念，總統賴清德提出軍人優先登機、升等商務艙，並推動購物享打折優惠等禮遇，引發熱議。民進黨今（5日）盤點美國、英國、加拿大等國的相關做法，強調優惠禮遇現役軍人，在歐美國家相當普遍。

賴總統日前進行「團結國家十講」第四講聚焦「國防」，指出自今年七月起，六家國籍航空提供「軍人優先登機」，請交通部長再交涉「如登機後商務艙有空位，要自動升等」，並推動九三軍人節現役軍人到賣場購物享打折優惠，歡迎更多企業響應。

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對此，民進黨今天透過臉書表示，軍人承擔起保衛國家、守護人民的責任，因此在歐美民主國家，對於現役軍人往往抱持敬意，除了重視軍人的待遇、福利、教育與醫療外，企業也往往呼應政府，提供現役軍人一定的優惠。

在交通優惠方面，美國Space-A Travel 免費搭乘軍機；Amtrak（鐵路）購票折扣；Greyhound（巴士）購票折扣；現役軍人可優先登機、使用貴賓室，達美、西南等航空免費托運行李。英國的現役軍人，搭乘英國航空有購票優待。法國航空提供每位軍人免費帶兩件大行李。德國漢莎航空提供軍人購票折扣。加拿大航空提供每位軍人免費帶三件大行李。

在購物優惠方面，美國的各大品牌提供軍人折扣（如 Apple、Home Depot）；Exchange免稅購物；Veterans Advantage Card折扣。英國則有Defence Discount Service官方折扣卡；Blue Light Card提供商業折扣。

至於台灣，民進黨說明，除了政府持續增進國軍福利外，中華民國軍人之友社長期號召社會各界敬軍、勞軍，不少企業品牌對軍人、警消的優惠，也早已實施多年。對這些企業來說，這麼做不是為了話題，而是因為認同軍人的付出。

民進黨強調，當國軍努力堅守崗位，更不時支援防災、救災，歡迎民間響應，共同支持國軍弟兄姊妹。

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