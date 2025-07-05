國民黨反罷免大造勢現場椅子坐不滿......戴錫欽坦言動員辛苦

國民黨台北市黨部5日舉行反惡罷大型宣講活動「反惡罷！7/26出門投票不同意罷免」，支持者熱情參與。（記者方賓照攝）

2025/07/05 16:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨今（5日）於台北市政府前市府路舉辦大型反罷免造勢，不過人數看起來並不理想，僅來約千人左右，擺放的椅子僅坐約三分之一。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽坦言，由於各地方黨部不斷被約談、羈押等，在動員過程中確實較過往辛苦一點。

戴錫欽今受訪表示，從二階連署到現在為止，因為各個地方黨部，不斷有黨工被約談，甚至羈押，有部分黨工、志工因為司法偵辦案件的影響，在不管動員、組織或是聯繫過程中，相比過去會辛苦一點。

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針對今日與民眾黨合作，戴錫欽說，之前有拜訪過民眾黨主席黃國昌，黃也邀請民眾黨公職參加今天活動，在各個縣市反罷免部份，國民黨、民眾黨很多都合流在一起，感謝民眾黨的支持，以及在野力量的集結。

戴錫欽也表示，如果藍營支持者投票率低，台北市5席立委都非常危險，呼籲所有藍軍支持者，7月26日一定要出門投票。

國民黨台北市黨部5日舉行反惡罷大型宣講活動「反惡罷！7/26出門投票不同意罷免」，支持者熱情參與。（記者方賓照攝）

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