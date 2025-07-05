雙北罷團合體！全志工車隊「罷騎行動」掃街

反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動，民主串連的接力。（記者田裕華攝）

2025/07/05 16:37

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免7月26日就要投票，雙北罷團今（5）日首次組成全志工車隊合體，發起象徵民主串連的接力「罷騎行動」，從汐止、泰山、中和、新店等地同步出發，串聯台北市各區罷團，一起騎向濟南路，誓言「騎出公民力量」。「山除薇害」志工Eric說，罷團是公民團體集合的力量，在資源比較匱乏的情況下的話，當然是要用「創意」來串連民主之路，就是要奮鬥到最後一刻的台灣精神，騎出民主之路。

雙北串騎活動匯聚雙北12個罷團，台北罷騎的路線由汐止出發，汐止「齊心斷翔」車隊到南港展覽館附近與「港湖罷秀」、「港湖除銹」交接棒；接著在大直美麗華與「山除薇害」會合；於復興八德路口交棒給「剷除黑芯」；之後到基隆和平圓環，連線「大安強強滾」、「台灣出來罷」；最後在台電大樓站與「文山退葆」合體，完成台北車隊最終車掃行動。雙北兩線車隊，將於景美捷運站匯集，之後沿著羅斯福路，一路騎向終點濟南路上的「罷免是愛．反共護台」公民晚會現場。

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Eric指出，面對國民黨目前依然用傳統思維來面對罷免，公車廣告上了、看板也上了，還有各個政治人物一起來進行宣傳，幫忙掃街、拜票等等，這些都是傳統的選戰，但是今天面對的是真摯的民意，公民團體都是深入巷戰，深刻地去做論述，然後再去跟民眾溝通，爭取支持之後，再去做宣傳跟空戰上面的節目，這個應該是看到兩邊之間非常不一樣的跟選民溝通的方式。

反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動，遊行機車隊在美麗華集結出發。（記者田裕華攝）

反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動，遊行機車隊在美麗華集結出發。（記者田裕華攝）

反共護台志工聯盟舉行「雙北串騎青鳥冬鹿．集結濟南路！」活動，民主串連接力。（記者田裕華攝）

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