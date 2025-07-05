從「砂石神探」到「院長迷弟」？黃國昌彎腰笑迎韓國瑜畫面曝光

黃國昌接受媒體聯訪。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/05 17:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今（5）日替國民黨立委羅智強新書發表會站台，他受訪時本來正怒氣沖沖的批評台北地檢署，但看到立法院長韓國瑜時立刻喊「院長來了！」接著滿臉堆笑的上前彎腰和韓國瑜握手，影片曝光後引發熱議。政治工作者周軒表示，2020年總統大選時，黃國昌曾正義凜然不可一世地批評韓國瑜及其妻子李佳芬，用特權在濁水溪盜採砂石，還留下經典照片，現在黃國昌卻和韓國瑜鞠躬握手，「真的是醜態畢露」。

黃國昌今日出席羅智強新書發表會，當他接受媒體聯訪大聲批評台北地檢署、講得慷慨激昂之際看到韓國瑜抵達現場，他突然立刻大喊「欸院長來了，先讓院長受訪！」並馬上轉變情緒，滿臉堆笑迎了上去，甚至還彎腰並伸出雙手向韓國瑜握手。

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影片被截取轉傳到Threads等平台後，引發熱議 ，引發不少網友嘲諷，紛紛留言表示「果真是呂布」、「笑死，鞠躬哈腰的樣子」、「提醒大家，黃國昌還說過『不要懷疑我要消滅國民黨的決心』」。

周軒稍早也在社群平台發文表示，韓國瑜似乎沒有很想理黃國昌，忙走進會場。「這是當然的，」周軒指出，韓國瑜當然不會忘記，2020總統大選那次，黃國昌強打韓國瑜的夫人李佳芬家族西螺「大通砂石場」，說他們在韓國瑜擔任立委期間利用特權在濁水溪盜採砂石。

周軒回憶，黃國昌那時正義凜然不可一世的嗆：「（如果）韓國瑜不是立委，這種事會發生嗎？動用國家機器、濫用納稅人的錢，在國有土地上搞這種破壞國土的行為，謀取私人的暴利。我不客氣的請教一下李佳芬跟韓國瑜，這是哪門子庶民？」還留下一張經典照片。

周軒嘆，5年後的現在，黃國昌轉頭跟他口中「特權腐敗政治」的代表韓國瑜鞠躬握手。韓國瑜怎麼會看不懂黃國昌想幹什麼？立法院開會歸開會，政黨攻防歸攻防，「你以為我真的把你當自己人？黃國昌真的是醜態畢露啊。」

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