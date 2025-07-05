為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美對等關稅將揭曉 黃國昌質疑鄭麗君忘了溝通的主張

    國民黨立委羅智強今舉辦新書發布會，民眾黨主席黃國昌與會並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨立委羅智強今舉辦新書發布會，民眾黨主席黃國昌與會並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/05 15:40

    〔記者劉宛琳／台北報導〕美國對等關稅的寬限期將至。民眾黨主席黃國昌今批評，到目前為止，行政院連個像樣的衝擊影響評估都交不出來；行政部門連最基本跟公民社會、國會應該要有的溝通也沒有做到，狠狠的打臉民進黨自己過去的主張。

    不過，行政院近日說明，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

    黃國昌表示，從4月美國總統川普第一波宣佈高關稅以來，我們就不斷的提出呼籲，政府對這件事情不僅僅是要嚴肅的面對，更重要的是，請問民進黨當初說對外經貿的談判，從事前、事終都要有公民社會的參與和國會的監督，請問行政院副院長鄭麗君忘了當初民進黨的主張嗎？

    黃國昌質疑，為什麼在過去這幾個月當中，在台美這麼重要的經貿談判的時候，我們的行政部門連最基本與公民社會、國會應該要有的溝通，完全通通都沒有做到，狠狠的打臉了民進黨自己過去的主張，這件事情他已經公開請教過很多次。當初從2013、2014年，民進黨前主席蔡英文和鄭麗君所提出來的呼籲，現在自己拿到了權力，享受到權力的滋味以後，完全忘了對公民社會、對國會應該要做的事嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播