美對等關稅將揭曉 黃國昌質疑鄭麗君忘了溝通的主張

國民黨立委羅智強今舉辦新書發布會，民眾黨主席黃國昌與會並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/05 15:40

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國對等關稅的寬限期將至。民眾黨主席黃國昌今批評，到目前為止，行政院連個像樣的衝擊影響評估都交不出來；行政部門連最基本跟公民社會、國會應該要有的溝通也沒有做到，狠狠的打臉民進黨自己過去的主張。

不過，行政院近日說明，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

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黃國昌表示，從4月美國總統川普第一波宣佈高關稅以來，我們就不斷的提出呼籲，政府對這件事情不僅僅是要嚴肅的面對，更重要的是，請問民進黨當初說對外經貿的談判，從事前、事終都要有公民社會的參與和國會的監督，請問行政院副院長鄭麗君忘了當初民進黨的主張嗎？

黃國昌質疑，為什麼在過去這幾個月當中，在台美這麼重要的經貿談判的時候，我們的行政部門連最基本與公民社會、國會應該要有的溝通，完全通通都沒有做到，狠狠的打臉了民進黨自己過去的主張，這件事情他已經公開請教過很多次。當初從2013、2014年，民進黨前主席蔡英文和鄭麗君所提出來的呼籲，現在自己拿到了權力，享受到權力的滋味以後，完全忘了對公民社會、對國會應該要做的事嗎？

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