罷團雙北機車大掃街 新北從泰山出發催票

雙北串騎活動匯聚12個罷團，移動全程將近100公里，新北罷騎的路線由泰山出發，接續會合板橋、雙和、新店等罷團前往濟南路。（記者羅國嘉攝）

2025/07/05 14:31

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台大罷免首波投票26日登場，反共護台志工聯盟發起「雙北串騎青鳥冬鹿」雙北機車大掃街，晚間並於台北市濟南路舉辦「罷免是愛．反共護台晚會」。「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔表示，各罷免團體始終抱持「全島一命」的觀念，不只是顧好自己，更希望所有選區都能「大罷免 大成功」。

雙北串騎活動匯聚12個罷團，移動全程將近100公里，新北罷騎的路線由泰山出發，淡水「罷洪！刻不容楷」車隊經新海橋往板橋環河西路四段、民生路二段231號與板東「板橋大刪元」車隊集合，接續走縣民大道、漢生東路等進入中和與雙和「倫刪立舒」、「無獻清林」車隊會合，接續前往秀朗橋與「拔羅波」集合，最後騎向景美站會師台北團，雙北團預計晚上6時30分許推進濟南路，進行「罷免是愛．反共護台」公民開講晚會。

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方柏翔表示，選戰進入最後階段，然而，面對國民黨立委洪孟楷佈設看板與宣傳，團隊也不示弱，將持續加強陸戰與空戰力道，深入街頭、菜市場等地與民眾接觸，並每週舉辦活動與宣講，像今日「罷免是愛」行動，與6日邀綠委陳亭妃參與「鐵馬造勢宣講」，及11日會和經民連、12日綠委郭國文等接力到場助陣，活動將越接近投票日越熱鬧。

針對外界質疑罷免熱度下滑，方柏翔說，志工與他實際感受都認為民眾反應仍熱烈。他認為，不是冷卻，而是大多數人已有定見，行動不若過去激烈，屬於理性沉澱階段，不過仍會持續吹票，呼籲民眾7月26日出來投票。

雙北串騎活動匯聚12個罷團，移動全程將近100公里，新北罷騎的路線由泰山出發，接續會合板橋、雙和、新店等罷團前往濟南路。（記者羅國嘉攝）

雙北串騎活動匯聚12個罷團，移動全程將近100公里，新北罷騎的路線由泰山出發，接續會合板橋、雙和、新店等罷團前往濟南路。（記者羅國嘉攝）

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