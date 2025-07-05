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    韓國瑜大讚黃國昌「人中呂布」 林俊憲驚呼：酸人功力高深

    民眾黨主席黃國昌。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/05 15:41

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅智強今天舉辦「護民主反惡罷」新書發表會，立法院長韓國瑜在致詞時，大讚與會的民眾黨主席黃國昌「人中呂布，馬中赤兔，永遠衝啊，從來不妥協的！」引發網友熱議。立委林俊憲則認為韓國瑜有弦外之音，驚呼：「韓院長偷酸人的功力真的太高深了...自嘆不如...。」

    韓國瑜今日在羅智強新書發表會致詞時表示，立法院每個委員，如同一種米養百種人，都是不一樣的，他也立刻金句連發，先後點評了幾名藍、綠、白立委。談到黃國昌時，他大讚黃國昌「人中呂布馬中赤兔，永遠衝啊，從來不妥協的」。

    相關新聞傳出後引發討論，不少網友想到呂布在通俗小說三國演義中的形象，除了驍勇善戰，武藝天下無雙之外，還有重色輕義、反覆無常的性格，最著名的就是「三姓家奴」的惡名，殺原本的義父丁原投靠董卓被收為義子後，又殺董卓奪權，名聲極差。

    林俊憲今日在Threads上發文表示，「韓院長偷酸人的功力真的太高深了，自嘆不如」。林俊憲說，呂布最有名的外號是什麼呢？「相信最愛引經據典的韓院長清楚的很」。他還說，這已經不是韓國瑜第一次偷酸黃國昌了，但從未看過國昌反擊，反倒幾乎從未評論過黃國昌的賴總統天天都要被他牽拖，三句話不離賴清德。「小藍果然還得大藍來治！」

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