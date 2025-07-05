才說威脅檢調不能忍！黃國昌改批北檢「濫權公報私仇」

涉嫌在網路轉發參與京華城案的檢察官肖像和全名的男子戴瑞甯，北院今天凌晨裁定羈押禁見。（資料照）

2025/07/05 15:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨支持者在網路上貼出參與京華城案的台北地檢署檢察官肖像及全名，並附上威脅檢方人身安全的文字與血跡圖像，還有多名「小草」轉發並嗆聲「命債命還」。對此，民眾黨主席黃國昌表示，「這樣的行為不應該被容忍」，並要法務部「該辦就好好辦」；今日涉嫌製圖的戴男、林女雙雙遭收押禁見，黃國昌卻對此痛批北檢「濫用權力、公報私仇」。

臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉將偵辦京華城弊案的檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債命還」的恐嚇文字，今（5日）凌晨雙雙遭收押禁見。法官裁定收押禁見理由認為，2人供述不一，審酌2人短期間有再犯之虞，因此裁定將2人羈押禁見。

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綜合媒體報導，針對網友製圖威脅檢察官安危，黃國昌3日曾表示，「這樣的行為不應該被容忍」，並要法務部「該辦就好好辦」。在傳出有2人遭到收押後，黃國昌今日受訪時表示「非常驚訝」，並指出此案明顯違反比例原則，他痛批北檢雙標，之前民進黨支持者用仇恨性言論甚至設置靈堂對待他時，「北檢都在睡覺嗎？」

黃國昌怒斥，北檢不只雙標，更是濫用公權力「公報私仇」，這件事凸顯檢察官已淪為鷹犬，「現在是台灣人民起身對抗暴政的時刻」。

對此，律師陳怡凱才發文強調，警檢高度重視此事並非是「小題大作」，對司法人員的人身威脅絕不能輕忽；今日他再度於粉專「一個律師的筆記本」發文批評黃國昌，可以在這麼短的時間內講出兩套背道而馳的話術，簡直是把電影裡面的雙重思想練到了爐火純青之境。

「最惡劣的是，他到現在還在持續煽動信眾，」陳怡凱說，倘若如黃國昌所言，「現在是台灣人民起身對抗暴政的時刻」，那麼小草採用激烈手法衝撞法律秩序，就可能被視為正當行動。講這種話，擺明了就是想要把更多的小草送進土城。

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