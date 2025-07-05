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    盧秀燕基隆挺林沛祥 喊話賴清德回歸國政專心拚經濟

    台中市長盧秀燕（左二）到基隆奠濟宮參香，呼籲民眾反罷免。（記者盧賢秀攝）

    台中市長盧秀燕（左二）到基隆奠濟宮參香，呼籲民眾反罷免。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/05 14:02

    〔記者盧賢秀／新北報導〕台中市長盧秀燕今天到基隆廟口奠濟宮參拜，力挺國民黨立委林沛祥，呼籲民眾726反罷免，總統賴清德應回歸國政，專心拚經濟、顧民眾，不要一直搞政治，尤其基隆港有出口、關稅問題更重要。

    盧秀燕今天與林沛祥及多位市議員一起到奠濟宮參香，盧秀燕說，基隆短期內就面臨2次罷免，市長謝國樑是為了守護基隆財產，這次罷免立委不一樣，全國無差別全部罷免，呼籲民眾站出來再次反罷免。

    盧秀燕指出，現在世界各國為了關稅問題都很緊張，尤其基隆港有出口，關稅問題對基隆港很重要，廟口做生意的民眾大家都很辛苦，人民都在拚生活，但總統不拚經濟、整天搞罷免，所以726民眾要讓反罷免過關，提醒總統回歸國政，專心拚經濟、顧民生，終結仇恨。

    盧秀燕說，她越跑越有信心，到廟口有很多人喊加油，她相信民眾都希望有個好總統，以百姓為主，不要一直搞對立、政治。

    盧秀燕說，她是基隆人，是基隆女中畢業，林沛祥的爸爸林水木是她的老師，林沛祥是她的小師弟，呼籲民眾反罷免，相挺林沛祥。

    台中市長盧秀燕（右三）到基隆奠濟宮參香。（記者盧賢秀攝）

    台中市長盧秀燕（右三）到基隆奠濟宮參香。（記者盧賢秀攝）

    台中市長盧秀燕到基隆廟口力挺國民黨立委林沛祥。（記者盧賢秀攝）

    台中市長盧秀燕到基隆廟口力挺國民黨立委林沛祥。（記者盧賢秀攝）

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