香港是前車之鑑！鄭弘儀：能接受傅崐萁當特首嗎？

大罷免行動升級！罷團山除薇害今（5）日邀請名嘴鄭弘儀、公民老師黃益中前往濱江市場助講、掃市場。（記者孫唯容攝）

2025/07/05 13:25

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免行動升級！罷團山除薇害今（5）日邀請名嘴鄭弘儀、公民老師黃益中前往濱江市場助講、掃市場，現場聚集不少支持者圍觀聽講。鄭弘儀狠酸傅崐萁「根本是想當特首」，同時強調香港是前車之鑑，如果不行動，那香港就會成為台灣的未來，而且台灣一定會比香港更淒慘，因為我們享受自由的氛圍太久了，希望在這個關鍵時刻，民眾為了台灣，在7月26日站出來投出罷免票。

黃益中表示，他可以接受藍白監督台灣，但是不能接受中國共產黨來操控台灣，去年傅崐萁率17個立委與王滬寧會面，雖然不知道他們當天都說了什麼，但是自從這些立委返台後，國會就變了，變成你不認識的樣子，5月就開始推動國會擴權法案，在大法官宣佈違憲後，藍白還變本加厲，去年底通過憲訴法、選罷法、財政收支劃分法還不夠，今年砍預算都砍到不知在砍什麼「我聽過編一千萬砍一千萬，沒聽過編一千萬砍到一千一的」，連自己砍了什麼都不知道。

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鄭弘儀表示，這次罷免最重要還是傅崐萁，他前科累累、不停犯罪，判刑後進出監獄，他不相信全世界有哪一個政黨會用一個罪犯去當國會黨團的總召，也不相信世界上會有哪一個人會用他當中央政策會執行長，這樣安排背後太有問題。

鄭弘儀說，為何傅崐萁可以帶16、17個立委到中國去見王滬寧？王滬寧是中共政治局常委、全國政協主席，他就是在搞統戰，既然王滬寧要統一台灣，又與傅崐萁會面，「我猜拉傅崐萁想當特首，你能接受傅崐萁當特首嗎？」而王鴻薇是國民黨團的書記長，怎麼可以跟著去會見王滬寧？回來之後制定了這麼多對台灣不利的法案，已經不是親共、舔共，現在是台灣最危險的時刻，罷免王鴻薇可以讓國會結構改變，民眾黨的8席立委就不能再興風作亂。

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