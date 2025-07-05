葉元之提告罷團抹黑 王定宇批無理濫訴、干擾罷團

針對被提案罷免立委以提告濫訟方式擾亂罷免，反共護台志工聯盟5日舉行「政客告不停，公民挺到底」記者會，民進黨立委王定宇（左一）也到場聲援。（記者方賓照攝）

2025/07/05 12:55

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委葉元之認為罷團「板橋大刪元」發放不實文宣，3日與同黨立委徐巧芯前往中正一分局提告。雙北罷免團體今天共同召開記者會強調，每個罷免理由皆有憑有據，並認為以立委身分用法律對付人民，就是為了讓罷團噤聲。民進黨立委王定宇與會還原當時預算審議狀況，並認為公民團體言行皆有所本，批評藍委無理濫訴，干擾公民團體。

根據罷團發放的文宣內容，正面以「國防崩盤，台灣自廢武裝」為小標，點出總統國安決策權被架空、潛艦國造與無人機園區預算遭凍結，軍裝設施、對外交流、認知作戰預算都被砍；文宣背面則提及「藍白立委無視民意！讓台灣陷入四大危機！」，導致民生全面崩盤、向中開門出賣主權、國會黑箱民主崩壞等後果，呼籲選民726罷免投下同意票。

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時任外交國防委員會召委王定宇說明，藍營在此次國防預算上的刪凍狀況，並認為公民團體言行皆有所本。他強調，藍委縱容支持者肢體攻擊、言語暴力，甚至發動無理濫訴干擾公民團體，讓他們無法發布文宣、無法刊登公車廣告，這就是現在罷團面對的困境。

板橋大刪元發言人莫莉指出，罷團今年5月5日送出二階連署書後，國民黨快速將預算案解凍，質疑若當初凍結預算都有正當理由，為何在罷免送件後就快速解凍？若解凍如此容易，當初為何要凍結？可見凍結只為了凸顯人民未把執政權交給國民黨就會遭到報復。她認為，預算解凍明顯是因應大罷免為保住藍委席次的作為，與全民的權利、福利毫無關係。

剷除黑芯發言人David說，罷團公布徐巧芯的八大罷免理由，每個理由都有憑有據、有新聞畫面，且都是曾發生過的事件，他認為，每個人要為自己的言行負責，言行不當可以互相討論，但動不動就利用立委身分、用法律對付人民，這讓人民感到害怕，也讓他們覺得徐非常不適任。

文山罷團代表高麗菜指出，罷團成員不僅遭國民黨立委賴士葆提告，昨天甚至發生藍營支持者當街毆打志工事件，但賴並未譴責暴力行為，相當於潛在地鼓勵不理性的支持者對罷團施暴。此外，她也說，賴士葆將刪凍國防預算視為政績，這也都是攤在檯面上的事實，賴就是透過濫訴想讓罷團噤聲。

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