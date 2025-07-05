韓國瑜嗆大罷免發神經 吳思瑤反擊：亂象源頭應反求諸己

立法院長韓國瑜今批評，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」，立法院民進黨團幹事長吳思瑤反擊說，國會亂象與大罷免的源頭正是韓國瑜，韓應該反求諸己。（資料照）

2025/07/05 12:37

〔記者陳政宇／台北報導〕24件國民黨立委罷免案將於7月26日投票，立法院長韓國瑜批評，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（5日）反擊說，韓國瑜做為國會議長，應保持議事與政治中立，且國會亂象與大罷免的源頭正是韓國瑜本人，應該反求諸己、而非裝成局外人。

韓國瑜今天出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷」新書發表會，他致詞時拜託所有的選民7月26日出來投下不同意罷免票，支持羅智強，把好的立委留在立法院；並警告如果罷免成功，民主的美麗高牆有可能轟然倒塌。

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對此，吳思瑤接受本報訪問直言，韓國瑜身為國會議長，理應保持議事與政治中立，但他近期四處為反罷免助講，顯然是在累積個人政治實力；但韓國瑜在外講得很high、很投入，卻對主持議事及出國度假的投入不成正比，相信社會自有公評。

吳思瑤表示，國會亂象引起公民發動大罷免行動，而這些亂象的源頭正是韓國瑜，韓議事不公、縱容藍白，「他不是outsider、局外人，也不只是國會民主失序的幫兇，而是key person、關鍵人」。她呼籲，韓國瑜別置身事外，把自己當成局外人，應該反求諸己、守護國會民主。

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