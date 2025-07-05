颱風丹娜絲恐影響高考 考選部：應考人密切注意官網訊息

預計於明天至7月8日舉行的公務人員高考三級考試，因受丹娜絲颱風接近台灣影響，考選部表示，是否如期或延期舉行，將會密切注意颱風動態，並視考區所在之行政區域是否停班停課，妥慎因應處理。 （考試院提供）

2025/07/05 12:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕考生注意！預計於明天至7月8日舉行的公務人員高考三級考試，因受丹娜絲颱風接近台灣影響，考選部表示，是否如期或延期舉行，將會密切注意颱風動態，並視考區所在之行政區域是否停班停課，妥慎因應處理。

根據中央氣象署最新颱風預報資料顯示，丹娜絲颱風海上颱風警報今日上午8時30分已發布，預計晚間將發布陸上颱風警報，對台灣部分地區造成影響。

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考選部表示，適逢今年公務人員高考三級考試於7月6日至8日舉行，包括台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖16考區，是否如期或延期舉行，將會密切注意颱風動態，並視考區所在之行政區域是否停班停課，妥慎因應。

考選部提醒，應考人應密切注意考選部全球資訊網（https://www.moex.gov.tw）發布之最新消息，並請安心準備考試。當考試如期舉行時，請注意交通安全，並寬估赴考時間，建議可及早抵達試區準備應試。

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