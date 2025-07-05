情侶涉恐嚇京華城案檢察官羈押禁見 黃帝穎：黃國昌應向小草及社會道歉

律師黃帝穎。（資料照）

2025/07/05 13:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉將偵辦京華城弊案的檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債命還」的恐嚇文字，今（5日）凌晨雙雙遭收押禁見。對此律師黃帝穎表示，民眾黨黃國昌多次在法院非法聚眾干預司法，法盲煽動小草情緒性攻擊檢察官，如今真有小草恐嚇司法人員遭法院裁定羈押，黃國昌應向小草及社會道歉！

黃帝穎在臉書PO文表示，小草粉專版主戴瑞甯及林姓女子均被法院裁定羈押禁見，避免失控成犯罪之都，厄瓜多、墨西哥等部分城市均曾發生治安首長及執法人員遭恐嚇後，真實發生槍殺事件，被國際媒體報導為犯罪之都。

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黃帝穎指出，小草粉專非法蒐集司法人員照片姓名並恐嚇「命還」，這不只是干預審判，更危害司法人員人身、生命安全。檢警調迅速破獲小草粉專，法院依法裁准羈押，有效避免我國淪國際媒體所謂犯罪之都。

黃帝穎續指，北院裁定小草粉專版主戴瑞甯及林姓女子違反個資法及恐嚇危安罪涉嫌重大，有串證滅證之虞，准予羈押禁見，違反個資法最重5年徒刑、恐嚇危安罪最重2年徒刑。

黃帝穎直言，民眾黨黃國昌多次在法院非法聚眾干預司法，法盲煽動小草情緒性攻擊檢察官，如今真有小草恐嚇司法人員遭法院裁定羈押，黃國昌應向小草及社會道歉！

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