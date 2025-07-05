陳素月帶彰化新芽縣議員兩度跨台中催票 7/26投下同意罷免

立委陳素月（中）率彰化縣議員楊子賢（右1）、張欣倩（右2）、劉珊伶（左1）等人與台中市議員林祈烽（左2）站上台中街頭宣講，力挺7月26日投下同意票的大罷免行動。（楊子賢提供）

2025/07/05 13:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕7月26日大罷免投票日逼近，彰化立委陳素月本週已兩度率新芽縣議員楊子賢、張欣倩、劉珊伶、藍駿宇、洪騰明跨縣到台中南區、西屯區街頭催票，呼籲市民投下同意票，接下來還會挺進台中其他選區與南投縣。

陳素月說，罷免不是政黨對決，而是憲法賦予人民的直接民主權，「把不稱職、違背民意的立委請出國會，才能讓民主不被濫用」她盼選民把握唯一機會，在7月26日勇敢表態。

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彰化隊1日清晨先與台中市議員黃守達、陳雅惠、江肇國在南區宣講，緊接著4日傍晚又到台灣大道、文心路口與市議員林祈烽及「台中覺醒·展翅廢翔」團隊會合，儘管途中遭民眾比中指挑釁，大家仍是心平氣和，繼續在街頭宣講。

林祈烽批中四選區立委廖偉翔爭議連連，未就任即收割「中捷藍線」政績，任內盲從黨意通過「國會擴權」等法案，日前台中新光三越氣爆案還在現場直播，遭質疑妨礙救災。

陳素月強調，「民主正遭風雨，更需要我們撐傘！」彰化雖無二階對象，仍要與台中、南投聯手，搶救國會。

彰化隊集結於台中市西屯區台灣大道、文心路口高舉標語牌，號召市民踴躍投下同意票。（楊子賢提供）

立委陳素月強調，罷免是人民憲法賦予的權利，不是政黨對決，盼選民7月26日站出來表態。（楊子賢提供）

彰化縣議員劉珊伶（左）與楊子賢（右）在路邊高舉標語，呼籲民眾投下關鍵一票。（楊子賢提供）

彰化隊與台中隊合體高舉「同意罷免」展現基層動員力。（楊子賢提供）

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