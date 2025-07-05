藍白批檢調追殺「恐嚇檢察官案」 吳思瑤：勿煽動民粹迫害司法

涉嫌在網路轉發參與京華城案的檢察官肖像和全名的男子戴瑞甯，北院今天凌晨裁定羈押禁見。（資料照）

2025/07/05 12:19

〔記者陳政宇／台北報導〕台北地檢署偵辦恐嚇檢察官案，北院今（5日）裁定被告戴瑞甯、林惠珠羈押禁見，國民黨及民眾黨則質疑檢調清算追殺。立法院民進黨團幹事長吳思瑤則反批，在野黨才是意圖以政治壓力脅迫司法，甚至預設自己享有司法特權，呼籲別再迫害司法、煽動民粹。

臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉將偵辦京華城弊案的檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債命還」的恐嚇文字，今天凌晨雙雙遭收押禁見。法官裁定收押禁見理由認為，2人供述不一，審酌2人短期間有再犯之虞，因此裁定將2人羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

國民黨智庫副執行長凌濤今批評，對比檢察官被恐嚇案速送北檢，何時才要打擊真正影響國人財產安全的詐騙案？檢調已成政治鷹犬，不顧百姓，只顧清算異己、打掉雜質。民眾黨主席黃國昌也質疑，民進黨支持者曾設自己的靈堂，北檢是否都在睡覺，追殺這麼大力，是雙標、也是濫用權力公報私仇。

對此，吳思瑤今接受本報訪問表示，司法人員一向都要獨立公正辦案，只要有立案就必須偵辦，絕不會有所謂的政治力介入；事實上，意圖用政治壓力脅迫司法，就是一直炒作「司法迫害」的在野黨。

吳思瑤強調，在立法院司法及法制委員會質詢時，朝野立委皆關切司法案件量沉重，希望為司法人員減壓，在野黨卻反過來指控檢調選擇性辦案，彷彿司法人員平常都很閒，只辦被指定交辦的案件，這與事實真相完全不同。

吳思瑤呼籲，在野黨不要說一套、做一套，面對司法時不要雙重標準，大家都希望司法獨立透明、沒有司法迫害，而在野黨也不應迫害司法，更不應該煽動民粹。她批評，只要案件涉及國民黨或民眾黨，他們就立刻轉變立場，彷彿辦理他們的案件就是錯誤或不公，這種預設自己享有司法特權的心態是錯誤的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法