動員力挺護國大遶境 張峻：傅崐萁在花蓮太過分

張峻服務處前聚集支持護國大遶境的中華民國派，手持國旗、以及罷免傅崐萁旗幟，共同支持大罷免。（張峻服務處提供）

2025/07/05 12:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕護國大遶境第二天由民進黨發言人吳崢、卓冠廷負責車掃，從花蓮掃到台東，花蓮縣議會議長張峻特別在自己老家光復鄉的服務處，動員100多名鄉親到場｢火力支援」，放鞭炮還有搖旗吶喊「大罷免大成功」，光復台灣就從花蓮開始！張峻受訪提到，今天國民黨在花蓮分裂，傅崐萁要負很大責任，長期以來他做得太過分了，只會打壓、搞黨內派系分裂，呼籲所有花蓮的中華民國派都站出來罷傅。

護國大遶境車隊在今天上午9點多從吉安出發，沿台9線經過壽豐志安宮、鳳林鎮民廣場等，10點40分進入光復鄉，經過光復最熱鬧的中山路及議長張峻服務處，張峻動員超過百位支持群眾拿著中華民國國旗、以及罷免傅崐萁旗幟揮舞歡迎，現場鞭炮聲不斷；吳崢、卓冠廷在車上見到大批支持群眾，也高呼「感謝中華民國派的大家出來支持」，呼籲民眾「7月26日一定要出來投罷免同意票」！

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曾任國民黨花蓮縣黨部主委的張峻說，花蓮大部分都是國民黨員，大家今天這麼生氣就是因為傅崐萁做得太過分，只會打壓，縣黨部內也搞派系分裂，造成國民黨無法團結、愈來愈分歧，整個國民黨都散掉。

張峻說，這次要感謝來自全國的罷團志工，大家都非常辛苦，尤其大家這麼長時間的毅力令人感動，所以今天特別在這裡邀集100多位鄉親幫忙加油打氣，張峻呼籲，花蓮現在已經生病了，請大家踴躍回來投票支持罷傅、中華民國派要站出來。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志則批張峻「政治變節」，不但不可取，更是可恥的背離事實，國民黨呼籲張峻議長不要成為民進黨鬥爭的工具。他強調，全台灣的選舉在縣市內同黨難免有競爭，不能說有不同聲音就說分裂，內部有不同意見應透過制度協調，而不是背後捅刀、配合罷團行動。

護國大遶境車隊到光復鄉，張峻服務處前集結上百位支持民眾。（張峻服務處提供）

張峻在服務處前接受訪問，提到傅崐萁做得太超過，是國民黨分裂主因，造成花蓮生病。（張峻服務處提供）

護國繞境車隊到光復鄉張峻服務處，受到支持的中華民國派群眾歡迎。（曙光花蓮提供）

護國大遶境車隊到光復鄉，張峻服務處前集結上百位支持民眾。（張峻服務處提供）

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