藍白推普發現金1萬 林健正：用政治糖衣獲取政治利益

藍白聯手在立法院推普發現金1萬提案，陽明交大退休教授林健正批藍白用政治糖衣獲取政治利益。（林健正提供）

2025/07/05 12:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣正經歷由公民發起的大罷免運動，已確定有24名國民黨立委726要面臨公民罷免投票檢視，但藍白在立院推出「普發現金1萬」法案，企圖以糖衣包裝化解政治危機，更刻意與行政院撥補台電1000億預算互別苗頭。對此，陽明交大退休教授林健正發文提到，這是藍白用政治糖衣進行政治陷阱的算計，欲從中獲取政治利益，全國人民應看穿藍白的政治包裝，理解普發現金的2300億預算背後的真實代價。

林健正提到，藍白提每人普發現金1萬元，以全台2300萬人計算，預算高達2300億元。此金額是撥補台電預算的2.3倍，藍白在立院提出這項預算根本是違憲，因立法院沒有編列預算的權力，只有審議權，這是台灣權力分立與相互制衡的機制。但藍白利用占多數的立法院，進行立法院的擴權法案，所有法案不管合理不合理，一律以固定的票數表決通過，強迫行政院接受。如今面對大罷免，藍白更以國家財政紀律為豪賭代價，用普發現金法案行政治鬥爭之實，要將執政黨民進黨逼到進退維谷的困境。目的是要讓執政黨從「理性守門人」變成「被將軍的棋子」。更仗著藍白聯盟握有立法院多數席次，要直接通過法案，將行政院逼到牆角；將政黨的政治角力升級為府院焦土對抗，恐造成台灣憲政秩序的根本性改變。

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藍白用普發現金當散財童子，雖易討好選民，但也易造成選民不勞而獲心態，對社會的價值觀造成負面的長遠影響。當政府習慣性地透過發錢解決問題，民眾可能失去自力更生動機，形成對政府補助的依賴性。如果這2300億元用於推動公共建設，如興建大都會區的捷運路網，不僅能創造大量就業機會，提升區域競爭力，其長期效益將遠超過短期的現金發放。

藍白推普發現金的結果，除讓國庫空虛，用國家預算討好選民，卻在立法院享受政治利益，不必承擔任何財政責任，造成權責的嚴重混淆，目的是要破壞憲政制度的根本邏輯。當開支票的人不需要買單，買單的人卻沒有開支票的權力時，財政紀律必然崩壞，不僅是對憲政原則的悖離，更是對國家財政的嚴重威脅。籲國人理解思考2300億元背後的真實代價，當選民能超越短期利益，思考長期後果時，真正的民主才能健全運作。

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