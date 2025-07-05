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    黃國昌轟亂抹紅被沈伯洋電爆 王義川酸：不是中共同路人就是自己人

    民進黨立委王義川今（5）日則表示，沈伯洋簡單幾句就慘電黃國昌，「如果黃國昌他不承認他是中共同路人，那他就是中共自己人」。（記者孫唯容攝）

    民進黨立委王義川今（5）日則表示，沈伯洋簡單幾句就慘電黃國昌，「如果黃國昌他不承認他是中共同路人，那他就是中共自己人」。（記者孫唯容攝）

    2025/07/05 13:02

    〔記者孫唯容／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長期間，助理何仁傑涉入共諜案被檢方起訴，讓國民黨、民眾黨大做文章，4日在立法院還將「吳釗燮下台案」聯手表決，民進黨立委沈伯洋昨日1分鐘回嗆民眾黨主席黃國昌，引發網友熱議。對此，民進黨立委王義川今（5）日則表示，沈伯洋簡單幾句就慘電黃國昌，「如果黃國昌他不承認他是中共同路人，那他就是中共自己人」。

    民眾黨團提案要求吳釗燮下台，藍白挾人數優勢，提案逕付二讀並交付協商。黃國昌昨天表示，民進黨一天到晚在沒有證據的情況下，指著別人鼻子說「你是中共同路人」，沈伯洋當即反問「什麼叫做沒有證據？」隨後舉例「民眾黨裡面的人跑到中國參加海峽相關的論壇，這叫沒有證據嗎？」、「國民黨團總召傅崐萁帶著一群立委到中國握手，到香港時還讓自己的人被抓走，這叫做沒有證據嗎？」回嗆引發熱議。

    王義川今天前往謙和市場街掃宣講大罷免，面對聯訪時回應，國民黨跟民眾黨立委，在立院程序委員會都在擋國安的法案，已經累積擋了五百多次，民眾黨程序委員會的委員，每一次都跟國民黨的委員一起投票，連中午11點半吃便當都一起吃，一起決定擋國安法案，「這不是中共同路人，不然是什麼？昨天沈伯洋簡單幾句就把黃國昌電到哇哇叫，如果黃國昌否認他是中共同路人，那大家就會認為他就是中共自己人。」

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