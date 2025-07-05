為罷免衝市場 王義川要「文昌帝君主持公道」：怎可以讓王鴻薇繼續當立委

民眾看到王義川比讚。（記者孫唯容攝）

2025/07/05 12:34

〔記者孫唯容／台北報導〕北市5藍委大罷免倒數！立委王義川、議員林亮君以及山除薇害團隊，今（5）日一早現身台北謙和市場掃街，民眾紛紛向王義川比讚，並說726一定會罷免投同意。而王義川也表示，「今天要請文昌帝君主持公道，怎麼可以讓王鴻薇繼續當立委」，要大家726投下同意罷免票，隨後王義川話鋒一轉要來看「有什麼好吃的早餐」。

王義川今天身穿淺綠色T恤掃市場，上頭寫上大大的「同意」，他說這兩個字很好用，鄉親只要看到「同意」就知道7月26要投票，如果民眾覺得「罷免是惡罷，跟你沒有關係，那你就不要出門投票，完全不要參加，只要出門投票就一定要投下同意票，人要陽光積極，不要投負面的。」

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攤商一看到王義川就紛紛送上水果，並表示「大罷免一定會成功」，而王義川也立即拿起香蕉品嚐，走到下一攤聽到有來自屏東的檸檬，王義川當下自掏腰包支持，攤商見狀向他感謝道「那麼多人來從來沒有人買過，只有你，一定會算便宜」，隨後王義川更面對鏡頭打趣說「周春米縣長！我有買屏東檸檬！」

面對大罷免在即，林亮君表示，謙和市場是許多民眾吃飯、買民生用品的聚集地，更重要的是這裡有信仰中心文昌宮，所以大家都會來祈求考試順利、官運亨通，王鴻薇也常常來這邊拜拜，她過去一年來在立院的表現已經讓民眾忍無可忍，即使常常來參香，但是如果對人民不義、對國家不忠誠，神明也不會保佑，呼籲在地鄉親726一定要出門投票，同意罷免。

王義川也指出，今天要請文昌帝君主持公道，怎麼可以讓王鴻薇繼續當立委，在立院跟著傅崐萁立一些毀憲亂政的法案，支持傷害台灣的法案，又跟著傅崐萁親中舔共，每一次跟台灣有關的法案表決，她永遠跟傅崐萁站在最前面，請國民黨立委都按下傷害台灣的法案、按下傷害台灣的預算，帶頭阻擋台灣安全相關的法案，這樣的立委已經辜負中山、北松山選民的期待。

王義川當場品嚐民眾致贈的香蕉。（記者孫唯容攝）

民眾送香蕉給王義川與林亮君。（記者孫唯容攝）

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