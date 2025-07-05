重申不參與立委補選 吳欣岱：盼大罷免破解「李彥秀式」地方政治

基進黨秘書長吳欣岱說。（記者田裕華攝）

2025/07/05 11:52

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨今（5）日啟動「民主行動隊：台北大進擊」計畫，安排整天宣講行動深入台北市各藍委選區。台灣基進秘書長吳欣岱重申不會參加（立委）補選，並強調自己的兒女皆住在南港，真的看不下去既有結構、地方勢力才和大家一起站出來當志工，盼未來我們的小孩都不再被「李彥秀式」的地方政治綁住生活，罷免她就是破解港湖的地方政治結構。

民主行動隊今天規劃多場行動，將深入李彥秀、王鴻薇、羅智強及徐巧芯選區展開罷免宣講等行動，並預告未來將持續走進台中、新竹等全台各地，捍衛台灣民主。

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吳欣岱在記者會上說，她很早就已宣布不參加補選，因此今天在場的每一位都是志工，每個人都是「看不下去」才站出來。她坦言，對於一個在地經營的政治人物來說，親自投入罷免運動，勢必會遇上許多衝突與衝撞，雖稱不上是「聰明的選擇」，但她之所以站出來，是因為其女兒、兒子都住在這個地方，無法再對港湖遭到自有結構與地方勢力綁架的情況坐視不管。

她感嘆，難道希望我們的小孩在內湖南港，一直被這種「李彥秀式」的地方政治綁樁阻礙生活和發展嗎？她舉例指出，李彥秀助理中有2名現任里長，長期經營的樁腳關係盤根錯節，例如違法將國有土地挖成停車場占用長達30年、違建遍地卻無人敢言。

「港湖拒絕美國秀，民主向前大步走！」吳欣岱呼籲，即便不是本土派，只要希望讓下一代擺脫這樣的政治文化，就應該出來罷免李彥秀。她強調，蓋下同意罷免，就形同向李彥秀、蔣萬安這種只許自己掛看板、放公車廣告的蠻橫行為說「不」，台灣需要的是對人民負責的民意代表，而非掌握權力後就躲起來迴避市民的政客。

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