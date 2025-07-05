被梁文傑嘲諷「袒胸露背笑迎春」 館長爆氣回應

館長在自己頻道直播爆氣回應，自己一個死老百姓、做網紅、開健身房的，現在是沒有言論自由了？（圖擷取自YouTube）

2025/07/05 12:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢上海行返台後，連日不斷吹捧中國，近日聲稱台灣人性命由中國14億人決定，並預告將赴深圳直播。陸委會發言人梁文傑3日表示，館長原本是猶抱琵琶半遮面，現在可能是袒胸露背笑迎春。對此，館長也在自己頻道直播爆氣回應：「自己一個死老百姓、做網紅、開健身房的，現在是沒有言論自由了？」

館長日前在直播中聲稱，「台灣是台灣人的，也是中國14億同胞人的同胞」，接著說「台灣2300萬人是決定這國家的發展方向，但是我們的性命是你們14億人去決定」，對此，梁文傑3日在陸委會例行記者會表示，「我只能說，館長原本是猶抱琵琶半遮面，現在可能是袒胸露背笑迎春，已經很直接了」。而且館長還說，現階段任務是「讓台灣人樂意說我是中國人」。

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館長3日在直播中看了梁文傑的回應爆氣表示，他只是一個死老百姓做網紅、開健身房的，這些民進黨人士這麼愛看他的直播，並聲稱兩岸同胞都是中國人，「中華民國第一任總統是哪裡人？長毛象嗎」，不敢承認祖先從哪來，難期待這些人講信用，且民進黨一堆六親不認，只認主席說什麼信什麼。

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