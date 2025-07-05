「雙罷」巷戰直搗竹科園區與客庄 林志潔：726票投同意、民主永續

新竹雙罷巷戰直搗竹科園區與客庄市場，雙罷發言人林志潔籲市民7月26日出門投票，票投同意，民主永續。（記者洪美秀攝）

2025/07/05 12:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）三階投票26日舉行，新竹雙罷總部已進入巷戰市場掃街宣傳，一早新竹市雙罷發言人林志潔與市議會民進黨團議員和市黨部主委施乃如、黨團總召陳建名多人直搗竹科園區及客庄大本營的關東市場掃街，籲市民726站出來投票，票投同意，民主永續。

林志潔說，關東市場周邊是竹科園區從業人員居住的場域，也是竹市傳統客家聚落，向來被視為是藍白支持者的重要票區，新竹雙罷選擇從艱困的場域展開罷免投票宣傳，期讓更多市民清楚了解國民黨立委在立法院的各種違法毀憲行為，且面對中共的威脅竟刪減國防預算等，籲市民出門投票，保衛家園。更感謝市場攤商和市民的支持鼓勵，罷團發的飄帶、扇子與面紙都廣受歡迎，雖有不同意見的市民來溝通表達意見，但過程平和。

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市議員劉彥伶是正港客家妹，也是出身關東地區客庄，以客家精神強調，這次罷免是為了讓新竹重開機，讓荒廢的市政改善，國會恢復正常，能以民生法案為先。請大家726站出來投票，票投同意，民主永續。

新竹雙罷巷戰直搗竹科園區與客庄市場，雙罷發言人林志潔籲市民7月26日出門投票，票投同意，民主永續。（記者洪美秀攝）

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