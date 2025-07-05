羅智強驚訝理過光頭也成罷免理由 韓國瑜：應先罷免柯建銘吧

面臨罷免的國民黨立委羅智強（中）今舉行新書發表會，立法院長韓國瑜（右二）等人到場聲援反罷免。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/05 12:10

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅志強今天舉辦「護民主反惡罷」新書發表會，他表示，自己最新被罷免的理由居然是「理過光頭」，原來和立法院長韓國瑜一路同行，光頭也有罪；站在一旁的韓國瑜則說，「應該要先罷免柯建銘吧」，此話一出，全場一陣笑聲。

羅智強表示，為什麼今天要出來護民主、反惡罷，其實一個最根本就是守護善良的力量，大家看到這場惡罷，已經是荒腔走板、不善良到了的極點。罷免團體罷免他的理由，很多他都無法反駁，最新的罷免理由是「羅智強曾經理光頭」，他就懂為什麼要罷免韓國瑜院長了，原來他們一路同行，光頭也有罪，韓則笑回：「應該要先罷免柯建銘吧」。

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羅智強說，還有一些奇葩的罷免理由，今天如果不罷免羅智強會被中共抓去做活摘器官，「好恐怖啊，我真的嚇死」。還有因為一個罷免他的理由是他打電話騷擾柯建銘，柯是西施還是貂蟬？還有罷團說他只做里長和議員的事情，所以要罷免他，原來事情做太多也不行。

羅智強說，如果全台灣只罷免羅智強一個人，他要反省，但這次是全台灣在野黨立委全部要罷免，無差別的屠殺，「那就跟我做的好不好根本沒關係」。

羅智強說，選舉是選你喜歡的人，但罷免是用一把刀把你的政治前途毀掉。他日前去幫台中立委羅廷瑋站台，羅到底做錯什麼要罷免他？他唯一犯的罪就是監督民進黨，只要誰敢監督民進黨就要消滅你。

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