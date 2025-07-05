蔣萬安到竹市為鄭正鈐、高虹安站台 籲罷免投不同意

台北市長蔣萬安到新竹市，為國民黨立委鄭正鈐及涉貪停職市長高虹安兩人的新竹雙罷站台，他籲市民站出來，面對民進黨毫無正當性的大罷免，籲市民用投票，告訴總統賴清德「我們不同意」。（記者洪美秀攝）

2025/07/05 11:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕台北市長蔣萬安今天到新竹市的關新公園，為726要被罷免投票的國民黨立委鄭正鈐及涉貪停職的市長高虹安站台，蔣萬安說，之前就有來為鄭正鈐站台，接下來也會陪鄭正鈐一起掃街，而高虹安則因過去在立法院有一些議案的交流，且在市政上也會彼此交換意見及借鏡學習，因此到竹市為兩人站台，對於新竹市雙罷免的罷免投票選情，蔣萬安說面對民進黨毫無正當性的大罷免，籲市民站出來投票，告訴總統賴清德「我們不同意」。

鄭正鈐提到，新竹市會出現雙罷，就是柯建銘在後面興風作浪，就是由民進黨立院總召柯建銘發起的大惡罷，就是民進黨發起的，民進黨到最後更直接不演了。本來新竹市可以持續往前發展的，但現在卻遇到民進黨發起的逆流，如今距罷免投票只剩20天時間，希望利用這20天跟市民說清楚他與高虹安團隊在新竹市推動的市政工作及在立法院爭取建設的努力，呼籲市民一定要站出來投不同意罷免票，讓新竹市可以更穩定的發展。

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高虹安也說，她與鄭正鈐都面臨罷免的挑戰，過去與蔣萬安有過交流，才會邀請蔣萬安到新竹市來為其加油，市民對於這次的大罷免都很反感，也不支持，認為這是惡罷，是一種霸凌，她也在罷免答辯書寫得很清楚，市府團隊上任2年多來，已實現60多項的政績，希望這次的大罷免投票，市民要出門投不同意罷免票，守住新竹的安定。

台北市長蔣萬安到新竹市，為國民黨立委鄭正鈐及涉貪停職市長高虹安兩人的新竹雙罷站台，他籲市民站出來，面對民進黨毫無正當性的大罷免，籲市民用投票，告訴總統賴清德「我們不同意」。（記者洪美秀攝）

台北市長蔣萬安到新竹市，為國民黨立委鄭正鈐及涉貪停職市長高虹安兩人的新竹雙罷站台及車掃。（記者洪美秀攝）

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