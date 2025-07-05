罷免熱戰 韓國瑜：大罷免若成功 台灣民主一場空

立法院長韓國瑜出席國民黨立委羅智強新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/05 11:00

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天出席國民黨立委羅智強「護民主反惡罷」新書發表會，他致詞時拜託所有的選民7月26日出來投下不同意罷免票，支持羅智強，把好的立委留在立法院。韓還說，大罷免若成功，台灣民主一場空；他諷刺，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。

韓國瑜表示，立法院一種米養百種人，他35歲當立委，站在質詢台上，前一天磨刀霍霍，隔天強力發揮，今天他坐在主席台上看立委質詢，對於人民各種需求充滿著感慨，民主這一步走得多不容易。民國76年前立法院長倪文亞敲響議事槌，解除動員戡亂時期，30多年來前輩一點一滴流血、流汗、流淚，甚至連自由都失去了。

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韓國瑜說，好不容易到了2025年民主走到這一步，就像我們蓋了一座民主美麗的高牆，一個磚頭一個磚頭堆上去，一代接著一代，「但是如果726罷免成功，這個高牆有可能轟然倒塌」、「大罷免若成功，台灣民主一場空；一寸光陰一寸金，罷免原來發神經」。

韓國瑜表示，羅智強像雷達一樣精準，緊緊抓住每個議題，只要從他嘴巴講出來一定是重要的事情，這一年半他看羅是全功能全方位的立委，請問大安區的好朋友，有什麼理由來罷免他？一個立委有三個角色，羅智強都是最優秀，第一，國會議員一定要擔心中華民國的處境，外交、國防和能源；第二，羅爭取台北市建設，有未來戰略性規劃；第三，大安區選民要的是什麼，羅三個層面都要照顧，通通是最優秀的。

韓國瑜說，今年選舉有三個不一樣，幾十年來從來沒看過。第一，夏天溫度3、40度，為什麼過去選舉都在冬天，因為冬天可以降低衝突，可以讓人比較冷靜，夏天人比較心煩意躁，這是冬天和夏天選舉的不一樣；第二，這次選舉看不到照片，以前我們進到票匭去投票的時候，一定有照片；第三個，這不是一對一的PK，所以要拜託大家一定要全面動員打電話。

韓國瑜說，現在台灣的政治情況非常的不好，社會上人心也很浮動，越是這個時候，選民要能夠靜下心好好思考，化為最熱情最有力量的行動，就是對立法委員的肯定，一定要號召所有的親朋好友，勇敢出來投下不同意罷免票。他相信，十步之內必有芳草，一定是風雨如晦、雞鳴不已，在最暗黑的時刻，人性的光明一定會綻放出來。

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