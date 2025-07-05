傅崐萁要推普發1萬元 林右昌：不要被「現代吳三桂」賣掉還幫數錢

民進黨林右昌今天由發言人吳崢、卓冠廷陪同受訪，痛批傅崐萁是現代吳三桂，不要被他賣掉還幫數錢。（記者花孟璟攝）

2025/07/05 10:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召立委傅崐萁在大罷免進入三階後，看得出備感壓力，不僅大小社團活動、聚餐通通出席致詞，昨晚也在臉書貼文表示，等7月9日美國宣布對台關稅後，國民黨將正式提出相關救經濟法案，也包括普發現金1萬元。對此民進黨秘書長林右昌今天在花蓮受訪批，傅崐萁在立院的表現有如「現代吳三桂」，普發現金就是幫大罷免買票，傅崐萁現在在台就是說中共想要說、要做的事，請大家「不要被賣掉還幫忙數錢」。

對於「傅崐萁們」即將推動的普發現金1萬元，林右昌說，大家都非常清楚，這其實就是幫罷免買票，而且「這些錢都是民眾自己的錢」，有一句話叫做「不要被人家賣掉了，還幫人家數鈔票」，基本上差不多是這個意思，所以傅崐萁一直在講，說他要普發現金1萬元，就是坐實傅崐萁在花蓮已經勢力鬆動。

請繼續往下閱讀...

「花蓮有2個空軍基地，是守護台灣的山海關」，但傅崐萁的表現就像是引清兵入關的「現代吳三桂」，如共軍侵略台灣、往花蓮奪取佳山空軍基地，對台灣國安、國防將會非常的危險，所以挺罷免傅崐萁在花蓮已經不分藍綠黨派，我們看到現在越來越多包括傳統上的軍公教階層，過去都是投給傅崐萁，這一次也都紛紛站出來，地方上有許多的政治人物、社團領袖，還有很多地方上過去被傅崐萁欺壓的，都出來一起挺罷免，議長張峻今天也將在光復一起支持，相信只要是中華民國派、支持反共護台的民眾，都團結在一起大罷免，就會是花蓮和全台灣的最大共識及公約數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法