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    檢方偵辦恐嚇檢察官案 凌濤：何時打擊真正影響國人的詐騙案？

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/07/05 10:54

    〔記者施曉光／台北報導〕日前有網友恐嚇偵辦「京華城案」的11名台北地檢署檢察官，法務部隨即指示北檢、北市刑警大隊查辦，但國民黨智庫副執行長凌濤今日質疑，台灣6月被詐騙金額高達89億，對比檢察官被恐嚇案速送北檢，檢調何時才要打擊真正影響國人財產安全的詐騙案，進行全台大搜索、大羈押？

    凌濤指出，因為投資黃金遭詐騙，走上絕路的豐原一家5口命案震驚全台，比起恐嚇檢察官法務部震怒光速查辦移送北檢，國人不禁想問，全台6月詐騙件數攀至1萬6388件，平均每天有546人受害，財產損失總金額高達89億元，司法檢調何時要大搜索、大羈押，讓更多家庭慘劇不至於發生？

    他質疑，過去半年我國司法檢調資源，大比例投注在查辦個資法、偽造文書等罪，動輒全台搜索羈押，只為增添大罷免柴火，但對民眾來說，真正影響國人財產安全的詐騙案，怎麼越查越多，還是司法資源根本被錯置，讓宵小更有喘息空間？若能讓詐騙比照檢察官恐嚇案力度，相信很多詐欺案不會破不了案。

    凌濤說，根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）今年4月的最新報告指出，「台灣已成東南亞日益猖獗的網路詐騙活動之犯罪洗錢中心」，法務部氣噗噗駁斥說損及台灣形象，但對照實際發生的詐騙數據，國人感受沒有太大落差，真正損及台灣形象的，恐怕是檢調成為政治鷹犬，不顧百姓，只顧清算異己，打掉雜質！司法檢調何時要發起全台反詐大搜索、大羈押？無心打詐、只想清算，國人都看在眼裡。

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