主播嗆黃國昌後發文道歉 簡舒培：黃國昌四處詆毀他人卻死不道歉

民進黨議員簡舒培。（資料照）

2025/07/05 10:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕電視台主播王顯瑜在播報新聞時，質疑民眾黨主席黃國昌的發言，並批黃「在記者會說的每句話都垃圾到極點」，引發外界爭議，王顯瑜也為此發文道歉。對此，民進黨北市議員簡舒培表示，主播不小心講大實話仍負起責任道歉，黃國昌四處詆毀他人卻死不道歉！

簡舒培在臉書PO文表示，民眾黨嗜血消費彭副市長家中憾事，前幾天被我點破之後，黃國昌不改以往作風，除了謾罵（不配稱之為人），還是謾罵（講的話垃圾到極點），完全沒有具體論述，對於黃國昌只會咆哮謾罵的作風，早有許多媒體從業人員私下抱怨不滿，沒想到竟然有個主播不小心講出大實話，還因此遭到公司告誡。

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簡舒培指出，對於逾越客觀中立原則，這位王姓主播已經為他的行為道歉，雖然他做錯的大概就是不小心實話實說，會突然這樣爆衝，相信積怨已久。但無論如何，犯規就乖乖道歉，主播展現的是他肯為自己言論負責的態度，反觀黃國昌，發言總是前後矛盾、嚴重雙標，作為一個法學博士，卻長期以似是而非、掐頭去尾的手法誤導社會大眾，甚至為了個人政治聲量與利益，刻意攻擊司法，用「檢察官鷹犬化」來攻擊執法人員、試圖影響司法獨立。

簡舒培續指，黃國昌天天要求別人道歉，但他自己呢？當賴清德總統回故鄉造勢，看到昔日親朋好友前來相挺而感動落淚時，黃國昌說「好希望不是為了遮掩謊言而落淚」；陳菊院長因病住院開刀時，黃國昌嘲諷「是不是回家睡覺了？」甚至近日還把克盡職守的執法人員講成「檢察官鷹犬化」，對於這些言論，黃國昌什麼時候道過歉？退一百萬步講，黃國昌動不動用連連看號稱揭弊實則抹黑，對於無辜被冤枉的人，黃國昌有哪次負起詆毀他人名聲的責任？又什麼時候為自己的行為道過歉？

簡舒培直言，如果黃國昌能維持這種死不道歉的人設也就算了，可笑的是，黃國昌曾經被爆料，上街遊行大喊反紅媒，私底下卻拼命找管道向某媒體老闆道歉。原來，黃國昌不是不會道歉，而是只對特定人士卑躬屈膝？

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