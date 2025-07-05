丹娜絲攪局護國大遶境 林右昌：高屏集結活動恐取消 車隊不受影響

民進黨發言人吳崢、卓冠廷在前導車上高喊大罷免、大成功口號。（記者花孟璟攝）

2025/07/05 10:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕丹娜絲颱風今凌晨2點生成，反共護台志工聯盟發起的護國大遶境車隊，今天上午從花蓮縣吉安鄉出發，但丹娜絲生成後可能將影響南部大遶境行程。民進黨秘書長林右昌說，屏東和高雄的定點集結活動可能取消，但遶境車隊不會受影響，安全考量為上！

林右昌今天上午到吉安鄉南華國小大遶境集結點，替即將出發開往花東縱谷的車隊加油打氣，今天負責從花蓮掃到台東的車隊，由民進黨發言人吳崢、卓冠廷站上掃街車隊，出發前吳崢、卓冠廷還在現場高呼「大罷免、大成功」，罷團曙光花蓮志工也隨同上車。

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車隊包括護國遶境機車隊、護國戰車等前導，吳崢、卓冠廷沿路向民眾致意，上午9點20分出發，在壽豐鄉志安宮、鳳林鎮民廣場、鳳林長橋褒忠義民亭都有集結點，將到光復鄉的花蓮縣議會議長張峻的服務處，張峻將動員民眾擔任護國香燈腳，一起支持大罷免。

針對丹娜絲颱風形成，上午還發布海上警報，林右昌說，颱風來襲是必須要考慮的因素，不過仍要尊重聯盟訊息的公告及發布。據他了解，颱風可能明天就會侵襲台灣南部，明天台東往屏東的行程就會受到影響，估計明後天影響最大，在屏東、高雄的部分集結定點，加油打氣志工團的部分可能會取消，但遶境車隊車掃的行程仍會持續進行，相信仍會以安全考量為上。如果天氣許可，如大家看到車隊經過，有機會還是歡迎給志工們加油打氣。

吳崢、卓冠廷站上護國大遶境宣講車，將一路掃到台東。（記者花孟璟攝）

護國大遶境車隊集結。（記者花孟璟攝）

林右昌。（記者花孟璟攝）

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