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    首頁　>　政治

    盧秀燕、黃國昌合掛看板反罷 盧預告將合體黃展現在野團結

    盧秀燕（右）今北上陪賴士葆（左）車掃，會前受訪。（記者甘孟霖攝）

    盧秀燕（右）今北上陪賴士葆（左）車掃，會前受訪。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/05 10:29

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，台中市長盧秀燕近日與民眾黨主席黃國昌於台中合掛看板，力拚反罷。盧秀燕今（5日）受訪表示，民進黨一黨獨大，台灣就沒有民主，因此在野必須團結；她也預告，不久後也會跟黃國昌合體，展現在野團結。

    盧秀燕今北上台北陪同藍委賴士葆掃街，會前媒體問她，近日與黃國昌掛看板，要呼籲民眾黨支持者投不同意罷免？她說，只要不是民進黨的人，就會被總統賴清德當作雜質、異質來追殺，可民進黨一黨獨大，台灣就沒有民主了，誰來替人民發聲？誰來監督政府？

    盧秀表示，在野黨不管是國民黨、無黨派或是民眾黨，大家別無選擇，必須要團結，她日前已經跟黃國昌溝通一起合掛看板，支持被罷免的委員，不久的將來，兩人也會合體同台，展現在野團結，目的就是希望執政黨、總統，不要胡搞瞎搞，每天搞政治仇恨。

    她呼籲，民眾現在希望回歸國家最重要的議題，就是民生疾苦，政府趕快處理關稅、匯率等問題，現在產業界流血賠本做生意，受匯率影響，出口業都很慘，趕快跟人民報告如何處理。在野黨透過合體團結，希望宣傳不同意罷免，也提醒總統、執政黨，專心在財經、民生疾苦方面，才是對人民最重要的事情。

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