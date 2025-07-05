花蓮、南投怎麼拉同意票？ 顏擇雅：多強調「一條龍的厲害」

台灣國成員2日在國民黨中央黨部前舉行「台灣國大罷免N號志工團」成立記者會，並高呼「大罷免，大成功」口號。（資料照）

2025/07/05 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免邁入第三階段，第一波投票將在7月26日舉行，作家顏擇雅表示，花蓮與南投非常藍，最重要原因是渴望觀光財。我們不可能要他們不渴望陸客，所以，跟花蓮人與南投人應該要這麼說，大罷免同意票數要高，讓北京相信有必要爭取台灣民心，才會送陸客過來。

顏擇雅在臉書PO文表示，她昨天發文說，要勸常出國的人支持大罷免，就要跟他講封鎖的厲害，因為只要共軍封鎖台灣，出國旅遊的台灣人就馬上變難民。有人在留言版說，在花蓮講這個沒用，因為花蓮人不愛出國，她知道花蓮與南投非常藍，最重要原因是渴望觀光財。我們不可能要他們不渴望陸客，只能多多跟他們強調一條龍的厲害。畢竟在馬英九時代，他們都親眼見過一條龍的威力。

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顏擇雅指出，他們見識到的，還是馬英九口口聲聲積極管理的結果，這樣就所有名品店和旅行社被一條龍了。將來兩岸進一步融合，還會有多少觀光財被一條龍呢？想要外逃的中資那麼多，如今又有「兩岸融合」的民族大義，屆時應該所有的旅館、餐廳、民宿、遊覽車、環島計程車兼地陪、甚至日月潭的茶葉蛋，都會被一條龍吧。中國人不是超會鑽嗎？超有生意頭腦也超拚嗎？ 到時台灣人還賺什麼？

顏擇雅直言，所以，跟花蓮人與南投人應該要這麼說，大罷免同意票數要高，讓北京相信有必要爭取台灣民心，才會送陸客過來。萬一同意票數過低，讓北京繼續走文攻武嚇路線，哪一天全部一條龍，台灣人就沒賺頭了。

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