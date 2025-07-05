民進黨提案譴責中共遭藍白封殺 李忠憲：證明中國已掐住他們脖子

民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨團總召傅崐萁（右）四日出席立法院院會。（資料照）

2025/07/05 10:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車跟監騷擾，甚至密謀衝撞座車。立法院民進黨團昨天在立法院會提案，要求中國應立即對我國及國際社會公開道歉，並承諾停止一切恐嚇與暴力行動，藍白卻聯手予以封殺。對此成功大學教授李忠憲表示，「你不能批評誰，誰就掌握了你」，立院的藍白證明中國已經掐住他們的脖子。

李忠憲在臉書PO文表示，中國掌握藍白的情況，從昨天立法院的表現，真的令人感到非常的恐怖！副總統蕭美琴在捷克受到中國特務人員試圖製造假車禍攻擊，被捷克政府發現並且公布，世界各大媒體也加以報導，針對這件事情，通過民進黨譴責中國的法案，對中國來講不痛不癢，一點效果都沒有。在之前藍白還沒有佔領立法院的年代，通過了多少類似這種宣示性的法案。

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李忠憲指出，「在國民黨立委31席大罷免要投票之前，中國共產黨連讓藍白假裝，表面通過這種明顯愛台灣，但不痛不癢的法案都不允許，你不能批評誰，誰就掌握了你。不管是中國共產黨有明確下指令，或者是藍白立委的自我審查，都是一件非常可怕的事情，二十四席國民黨立委在三個禮拜之後要被罷免投票，如果習近平會關心為自己做事的員工，一定能夠理解為什麼昨天藍白立委讓民進黨通過這個法案，但連演戲都不可以。」

李忠憲續指，很顯然習近平是把這些人當奴隸，而這些人把習近平當主人，想想投靠習近平和中國共產黨，即使當到立法委員也會有這樣奴隸的命運，連一般的長工都不如，中國併吞台灣，台灣一般的人民不會感到害怕嗎？還有小草說如果中國來統治台灣之後，希望健保能夠夠繼續維持，沒有健保很不方便。

李忠憲直言，國民黨的這些立委在罷免投票之前，算是嚴重缺氧，可是被共產黨掐住脖子，而習近平連讓他們鬆一口氣都不允許！想想看，如果連國民黨立委都被這樣勒住脖子，一般人民在相同的處境之下會有多悲慘？當中國併吞台灣，真正的恐懼，才剛開始而已，還能關心到台灣的健保，到底是什麼樣的智力！

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