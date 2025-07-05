諷王毅訪德老調重彈 謝志偉：台人點亮抗中保台大罷免明燈

我國駐德代表謝志偉分享，德國外交部長瓦德福近日告訴訪德的中國外交部長王毅（見圖）：「聯合國憲章裡禁止使用武力解決爭端的原則，對台灣海峽的現狀亦有效！」（法新社資料照）

2025/07/05 12:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國多年來不斷打擊台灣的外交空間，我國駐德代表謝志偉昨日分享，德國外交部長瓦德福近日告訴訪德的中國外交部長王毅：「聯合國憲章裡禁止使用武力解決爭端的原則，對台灣海峽的現狀亦有效！」今日謝志偉再度發文指出，相比德方發言有亮點，中方說的話則是老調重彈，在台灣卻有國民黨籍市長說蠢話。謝志偉也強調，台灣人現今的史觀不是「亮點」，而是點亮「抗中保台大罷免」的明燈！

謝志偉在臉書以「亮點」為題發文，指德中兩國外交部長近日會晤，德方的發言亮點是：「聯合國憲章的『禁止暴力』原則，亦適用於『台灣海峽』」。對於中方講的話聽起來是否有亮點，謝志偉則直言「沒有！」並指中方部長王毅又將其2023年對當時訪中的德國外長說過的話，再老調重彈一次：「中國當年支持兩德統一，期盼德國亦支持中國統一。」

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對此謝志偉表示，「有德國朋友跟我就此同時說：『好啊！中台兩邊就依兩德模式，進行統一：先讓台灣加入聯合國，然後共產黨跨（垮）台，然後台海兩邊统一』」。

謝志偉也質疑，台灣這邊硬是有國民黨籍市長聲稱：「『中華人民共和國未曾統治過台灣一天』，只是『賴總統的個人史觀』」。謝志偉諷刺，「說真的，這位市長說的話，蠢歸蠢，還是讓我覺得有亮點：那就是「台灣人的眼睛要放亮點！』」

謝志偉直言，台灣人現今的史觀不是「亮點」，而是「點亮」，點亮「抗中保台大罷免」的明燈！謝志偉也提到，早期江湖說法是：「招子」要放亮點！

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