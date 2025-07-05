主播嗆黃國昌後發文道歉 吳靜怡：為何林沛祥、牛煦庭不需要道歉

吳靜怡質疑，王顯瑜為評立委「每一句話都垃圾」而道歉，那為何林沛祥批人民是「社會邊緣人」、牛煦庭（見圖）批人民「一群垃圾」不需要道歉？難道「公僕罵老闆」成了民主的新常態？（資料照）

2025/07/05 09:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日電視主播王顯瑜在播報新聞時，質疑民眾黨主席黃國昌的發言，並批黃「在記者會說的每句話都垃圾到極點」，引發外界爭議，王顯瑜也為此發文道歉。對此媒體人吳靜怡質疑，王顯瑜為評立委「每一句話都垃圾」而道歉，那為何國民黨立委林沛祥批人民是「社會邊緣人」、牛煦庭批人民「一群垃圾」不需要道歉？

吳靜怡並表示，難道「公僕罵老闆」成了民主的新常態？她也質疑，「我們還要繼續拿稅金買單他們的薪水嗎？」並強調「罷免，就是罷了那根中指，包含那嘴裡充滿垃圾話的立委！」

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電視主播王顯瑜在播報新聞時，批評民眾黨主席、現任立委黃國昌，質疑黃「在記者會說的每句話都垃圾到極點」。此番發言引起爭議，王顯瑜昨日也為此在社群發文道歉，並表示公司已嚴正告誡。

吳靜怡在臉書發文指出，新聞主播王顯瑜說了一句黃國昌「講的每一句話都垃圾」立刻被要求道歉、接受調查；但當立法委員牛煦庭罵人民是「一群垃圾」、林沛祥批人民是「社會邊緣人」，不僅從未道歉認錯，還能高聲繼續捍衛立場，繼續領著納稅人的薪水大言不慚。

吳靜怡強調，「沒錯，主播要有職場言論規範，但立法委員整天帶風向點燃仇恨、對幹司法、對幹選民、對幹媒體，這樣的政治風氣，我們能接受嗎？」吳靜怡也質疑，「立委好大，我們好怕！批立委就要被公審，還要被網軍和媒體、側翼攻擊，但立委批人民從來都不用被規範，到底這是什麼樣的言論標準？」

吳靜怡指出，先是林沛祥嘲諷罷免他的人是「社會邊緣人」，再到葉元之在節目上默許媒體人一旁的「南部低端」的說法，現在牛煦庭則私下罵公民團體是「一群垃圾」。吳靜怡砲轟，這些話，句句都在踐踏民主的根本，用威權踩踏人民的尊嚴，更不用說過去在國會中對媒體鏡頭比中指、或是罵髒話的藍營立委，彷彿國會已不再是人民殿堂，而是脫序表演的角力場。

吳靜怡也質疑，難道「公僕罵老闆」成了民主的新常態？他們拿的是人民繳的稅金，卻一天到晚用垃圾話對選民冷嘲熱諷。反觀，要求媒體主持人公開認錯、面臨調查。同樣標準，公民要遵守職場紀律，難道立法委員不用？這些立法委員表現的還不夠荒謬？

吳靜怡強調，我們當然可以討論媒體的專業性，但在立委們一再的言語粗暴、態度傲慢面前，社會不能再選擇沉默。她認為王顯瑜憑實力領薪水，一樣有納稅，稅金也給了民眾黨當政黨補助款，稅金也給了黃國昌、牛煦庭發薪資，並指「王顯瑜為了自己言論道歉，黃國昌、牛煦庭謾罵公民的言論也不少，韓國瑜要不要啟動立院調查？要求他們跟老闆們道歉？！」

吳靜怡也指出，想問大家：「人民可以被罵成垃圾，我們還要繼續拿稅金買單他們的薪水嗎？」她也強調「罷免，就是罷了那根中指，包含那嘴裡充滿垃圾話的立委！別忘了，台灣人民才是真正的老闆！」、「台灣人，辛苦，這些立委真的讓人民很心苦」。

鏡電視主播王顯瑜播報新聞時加入個人意見。（翻攝自臉書）

吳靜怡質疑，王顯瑜為評立委「每一句話都垃圾」而道歉，那為何林沛祥（見圖）批人民是「社會邊緣人」、牛煦庭批人民「一群垃圾」不需要道歉？難道「公僕罵老闆」成了民主的新常態？（資料照）

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